Loridanskring schenkt 3.000 euro aan Rachèle

Ieder jaar schenkt toneelvereniging Loridanskring een bedrag aan een goed doel. Dit jaar werd besloten de ouders van de kleine Pittemse Rachèle, die aan een zeldzaam beenmergfalen leidt, financieel te steunen. Met dat doel gingen Gaspard Vandewalle en Marianne Bruneel in februari tijdens een benefietnamiddag het stuk Schik van ik brengen, maar gezondheidsproblemen van Gaspard staken hier een stokje voor. Uitstel was echter geen afstel en op 27 september ging de benefiet dan toch door voor een vol CC Het Buurthuis. Door deze opvoering kon de vereniging een cheque van 3.000 euro schenken aan de ouders van Rachèle. “Met een deel van het geld gaan we de kinderafdeling van het Sint-Elisabethziekenhuis in Gent steunen”, aldus de ouders. (foto Jan)