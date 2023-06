Lokaal’t Sulferke in Lendelede wordt na opfrissingsbeurt privé verhuurd: “Voorrang voor de jeugd”

Het lokaal ‘t Sulferke op de Oude Gemeentekoer, waar vroeger de KAJ zijn thuishaven had, wordt helemaal heropgefrist. “Vanaf oktober zal dat lokaal door privépersonen gehuurd kunnen worden voor een of andere bijeenkomst of feestje”, zegt schepen Daan Mostaert. “Jongeren krijgen wel altijd eerst voorrang!”

’t Sulferke was het lokaal van de KAJ en ligt naast Jeugdhuis Skalul op de Oude Gemeentekoer. “Eind vorig jaar lieten de verantwoordelijken weten dat ze daar geen activiteiten meer zullen organiseren”, zegt jeugdschepen Daan Mostaert (CD&V). “Het schepencollege besliste dan het lokaal eerst helemaal op te frissen en nieuwe elektriciteitsleidingen te leggen. We voorzien ook twee koelkasten, maar geen keuken.”

Met voorrang

Het schepencollege besloot er in de toekomst geen lokaal meer voor één vaste vereniging van te maken.

“We zullen ’t Sulferke vanaf oktober verhuren aan privépersonen tegen een redelijke prijs. Jonge mensen krijgen daarbij voorrang. Maar ook alle andere privépersonen kunnen het pand huren. Uiteraard zullen Lendeledenaren voorrang krijgen op niet-Lendeledenaren. Het lokaal is vooral geschikt voor een beperkt feestje of bijeenkomst. Ze zullen daar gerust een nachtje mogen doortrekken. Iets wat bijvoorbeeld niet kan in zaal Lindelei waar er meer regels van toepassing zijn en waar je op een bepaald uur moet stoppen. In de gemeenteraad van september moet er wel eerst nog een intern reglement goedgekeurd worden.”

(IB)