Lokaal schrijftalent te gast in Bredense bib

Op zaterdag 1 oktober verwelkomt bibliotheek De Leestuin onder de noemer ‘Bredene inspireert’ enkele auteurs die allen een band hebben met Bredene. “Ze brengen elk een korte vertelling, een stukje poëzie, een kennismaking of een stukje uit hun boek”, leggen bibliothecaris Inger Vermeersch en bibliotheekschepen Kristof Vermeire uit.

Laurentius Vanacker is verteller en muzikant. Hij viert zijn 80ste verjaardag met Het radioverhaal van de week, een selectie van de verhalen die hij tijdens zijn radio-uurtje bij Radio Galaxy opdiste. Uit het leven gegrepen, aangevuld met een flinke dosis fictie, als het ware een venster op het leven veertig jaar terug.

Stand up-comedian Piv Huvluv liet zich in zijn voorstellingen dikwijls inspireren door de tijd toen hij opgroeide in Bredene. Hij vertaalde zijn verhalende humor naar zijn boek Zoiets verzin je niet. Een bizarre intrige, een hechte vriendschap en een vleugje jeugdige erotiek kruiden zijn relaas.

Stephan Vincke schreef het verhaal van zijn grootouders neer in een boek, Agent ZE2. In augustus 1943 werden verzetsheld Fritz Vincke en zijn vrouw Serafine Zoete gegrepen door de Gestapo. De vier kinderen verloren hun ouders tijdens de oorlog. Kleinzoon Stephan maakte het tot zijn levenstaak om uit te zoeken hoe zijn grootouders stierven.

Debuutroman

Filip Bastien liet zich voor zijn debuutroman Winteruren inspireren door het verhaal van zijn grootvader, die in het molenhuis aan de Sluizenstraat woonde. We maken kennis met Richard Van Waeyenberghe aan het bed van zijn stervende vrouw. Hij vertelt zijn levensverhaal aan de lezer.

Viviane Huygebaert neemt ons mee in het bijzondere verhaal van haar groottante Elisa Sophia. Een verhaal over een jonge Bredense, die na de Eerste Wereldoorlog haar Duitse liefde volgde. Benieuwd naar wat er van haar tante geworden was, trok Viviane op onderzoek naar Oost-Duitsland.

Meermens is het alter ego van Bram Verstappen uit De Haan. Onder deze naam maakt hij muziek en poëzie over de dingen des levens. Zijn eerste boek Open brieven aan… bevat 20 brieven, die ontstonden tijdens de lockdown. Twintig brieven over zijn gevoel, over de liefde en alles wat er in deze bizarre omstandigheden bij kwam kijken.

Roland Desnerck zet zich zijn leven lang al in voor taal, heemkunde en muzikaal erfgoed in onze regio met onder meer het Oostends Woordenboek, het boek Grenzeloos Oostends over de oorsprong van in Oostende gebruikte woorden en een boek met volksvertellingen.

Koenrad Depontieu wijdde zich de voorbije jaren aan een hommage aan de Bredense bard Ron Davis. De zanger en liedjesschrijver overleed op jonge leeftijd na een verkeersongeval, net aan het begin van een veelbelovende carrière. Hij sprak tientallen mensen en artiesten en verzamelde gegevens en anekdotes in zijn biografie Ron Davis, mijn leven. (MM)

‘Bredene Inspireert’ is gratis te beleven in bibliotheek ‘De Leestuin’ op zaterdag 1 oktober van 14 uur tot 17.30 uur.