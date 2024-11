Lokaal dienstcentrum in Avelgem zoekt hond en baasje om wandelingen te begeleiden

De Fijfouter zoekt een hond, én zijn baasje. De Fijfouter is het lokaal dienstcentrum in Avelgem, en is dé ontmoetingsplaats bij uitstek voor alle inwoners van de gemeente.

Nu zoekt de Fijfouter een lieve, tamme hond en zijn baasje, om samen met anderen te genieten van gezellige wandelingen. Het baasje wandelt met een groepje enthousiastelingen en kan samen met hen een mooie route uitstippelen. De start en stop zijn telkens bij de hondenloopweide. Deze wandelingen zouden vanaf januari 1 keer per maand doorgaan. Wil je je inzetten voor dit initiatief? Dan kan je bellen naar 056 65 30 30 of een mailtje sturen naar de.fijfouter@avelgem.be.

(ML/gf)