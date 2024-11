Lokaal bestuur zwaait gemeentepersoneel uit

Martine Vandepitte ging in 2017 als poetsdame aan de slag bij de gemeente en was ook regelmatig te zien bij de maaltijdbedelingen in de school. Daarnaast was ze vaak een helpende hand bij het verzorgen van de gemeentelijke recepties en feestjes. Kathleen Thomas startte in 2004 als poetsdame bij het OCMW en later bij de gemeente. Ook was ze jarenlang de verantwoordelijke voor het oc De Bommel in Nieuwmunster, een taak die ze volgens burgemeester Alain De Vlieghe met hart en ziel vervulde. Jenny Loose startte op 1 september 2010 als poetsvrouw bij de gemeente. Ze is al sinds eind april met pensioen maar poetst nog negen uur per week. Lesly Bultinck ten slotte werkte 31 jaar bij de technische dienst van de gemeente. (foto WK)