Lokaal bestuur Meulebeke lanceert nieuwe huisstijl

Tijdens de voorjaarsdrink in sporthal Ter Borcht werd de nieuwe huisstijl voorgesteld. Het logo zal te vinden zijn op alle documenten, publiborden, het gemeentelijk wagenpark, vlaggen… alsmede op alle gemeentelijke online publicaties.

“Een logo heeft tot doel een allesomvattend beeld van de gemeente weer te geven”, zegt burgemeester Dirk Verwilst. “Het draagt ertoe bij dat mensen de gemeente leren kennen en er de juiste waarden aan verbinden. Het logo dat het voorbije decennia gebruikt werd, was geïnspireerd op de molen aan de beek. De vier wieken in het logo stelden de vier parochies voor met hun eigen identiteit en gemeenschappelijke eenheid. De groene wiek verwees dan naar het groene karakter van de gemeente en de beek stond voor de vruchtbare plek waar het goed wonen, werken en ondernemen is.”

De invoering van het nieuwe logo zorgde tijdens de voorbije gemeenteraadszittingen voor heel wat commotie. Heel wat gemeenteraadsleden, Onafhankelijken en N-VA, wilden terug naar het oorspronkelijk wapenschild, zijnde ‘In goud een stappende beer van sabel. Het schild is getopt met een baronnenmuts van de Oostenrijkse Nederlanden’. Meulebeke is immers nog steeds de Berengemeente, jaarlijks wordt in de gemeente de Berenstoet, Berenfeesten, Berencross en retro Berencross georganiseerd.

Beer is er weer bij

“Het nieuwe logo bestaat uit een hoofdlogo en een toegevoegd logo”, legt algemeen directeur Britt Schouppe uit. “De beer is opnieuw van de partij, maar wandelt nu in de andere richting, die van de toekomst. De hoofdletter M staat niet alleen voor Meulebeke, maar is ook kenmerkend voor de neus van de beer. De vier armen van de letter verwijzen naar de samenhorigheid van de vier parochies en de warme, zachte groene kleur is het symbool van onze landelijke gemeente. De beer heeft afgeronde poten en lijkt dus zachtaardiger.” (LB)