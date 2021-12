Lode Aerts viert vijfde verjaardag als bisschop van Brugge: “De gastvrijheid hier heeft me diep geraakt”

Exact vijf jaar geleden, op 4 december 2016 werd Lode Aerts (62) tot bisschop van Brugge gewijd. Tot op vandaag een bijzondere dag voor de altijd goedlachse bisschop. “Ik ben alleen maar dankbaar voor het vertrouwen dat de West-Vlamingen me hebben gegeven.”

Zondag 4 december 2016. In de Sint-Salvatorskathedraal van Brugge wordt de Gentse deken Lode Aerts (op dat moment 57) tot de nieuwe bisschop van Brugge gewijd. Monseigneur Aerts volgt daarmee Jozef De Kesel op als hoofd van de katholieke kerk in West-Vlaanderen. De Kesel zelf was een jaar eerder benoemd tot aartsbisschop van Mechelen-Brussel.

Mooie, maar intensieve jaren

“Ik herinner me die dag zeker nog”, glimlacht Lode Aerts, dag op dag vijf jaar later. “Wat me van toen vooral is bijgebleven, is het bijzonder gastvrije onthaal van de mensen, van de gelovigen. Die gastvrijheid, hier in West-Vlaanderen, heeft me erg diep geraakt. Ik kwam als deken uit Gent, vrij onbekend, maar ben hier meteen met open armen ontvangen.”

De voorbije jaren zijn volgens bisschop Aerts heel snel voorbijgegaan, maar waren toch best intensief. “Ik kijk absoluut met grote tevredenheid terug op wat we samen met de hele ploeg hebben kunnen realiseren”, zegt hij. “Het waren mooie jaren, maar het was ook hard werken. Ik probeer heel veel mensen te ontmoeten, elke homilie of toespraak goed voor te bereiden en vooral wie zich in de Kerk in West-Vlaanderen engageert, zoveel als mogelijk te ondersteunen. Dat vergt tijd en energie, maar ik doe het ontzettend graag.”

© BELGA

“Ik ben vooral dankbaar om het vertrouwen dat de mensen me hebben gegeven”, aldus de bisschop nog. “Onnoemelijk veel mannen en vrouwen hebben me de voorbije jaren geleerd om meer christen te worden. Toen ik begon, hebben we vier aandachtspunten gesteld en ik denk dat we daarin toch al goede stappen hebben kunnen zetten. De geloofsgemeenschappen leven, we zorgen voor priesters, diakens en parochie-assistenten, we kunnen evangelie meer delen met jongeren en de opleidingen en vormingen voor geëngageerde mensen staan sterker.”

Sjaal voor de Kathedraal

Eén moment uit de voorbije vijf jaar blijft de bisschop naar eigen zeggen voor altijd bij: de Warmste Sjaal voor de Kathedraal die in het kader van de Warmste Week 2017 werd gemaakt. “Een solidariteitsactie voor migranten waar we uiteindelijk met meer dan 750 mensen hebben gebreid en genaaid, goed voor een sjaal van meer dan 2 kilometer”, zegt hij. “We hebben die sjaal vlak voor Kerstmis verschillende keren rond de kathedraal kunnen wikkelen. De dekens werden daarna weer losgemaakt en naar opvangcentra gebracht. Het is misschien een bescheiden signaal, maar de verbondheid was zo goed voelbaar. Heel mooi was dat.”