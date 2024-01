Lo-Reninge zoekt personeel via ludieke aanwervingscampagne… mét opnieuw knipoog naar tv-reeks ‘Chantal’

Lo-Reninge is op zoek naar een financieel directeur, administratieve vlinder en een technische medewerker voor de groendienst. De stad doet dat opnieuw met een ludieke aanwervingscampagne met een knipoog naar de fictiereeks Chantal waarvan de tweede reeks vanaf zondag 21 januari te zien is op VRT 1.

In september 2022 lanceerde stad Lo-Reninge al eens een grootschalige en succesvolle wervingscampagne in pure Far West-stijl. Geen toeval, want het administratief centrum en tal van andere plaatsen in de stad deden dienst als filmlocatie voor de fictiereeks Chantal met Maaike Cafmeyer in de hoofdrol.

Paard en laarzen

“De slogan ‘Een job in de Far West van Vlaanderen’ blijft behouden”, zegt burgemeester Lode Morlion. “Maar in tegenstelling tot de eerste campagne zullen deze keer geen medewerkers in het straatbeeld verschijnen. De stijl is wel gelijkaardig. Zo staan op de campagnebeelden onder meer een paard, cowboylaarzen en -hoed en indianenveren in combinatie met foto’s van het administratief centrum.”

Dit jaar staan er trouwens opnieuw opnames gepland in en rond het administratief centrum voor de derde reeks van Chantal. Binnenkort starten echter ook renovatiewerken aan het kloostergedeelte van het administratief centrum. “Maar dat vormt niet echt een probleem”, zegt de burgemeester. “De werken worden rond het bouwverlof deze zomer enkele weken opgeschort zodat in die periode alle opnames in het AC kunnen plaatsvinden.” (KVCL)