Lo-Reninge veilt zitjes in de gemeenteraad door restauratiewerken aan stadhuis: “Startprijzen zijn spotgoedkoop, wacht dus niet te lang”

Het stadhuis in het beschermde klooster van Lo-Reninge wordt straks gerestaureerd en de raadszaal verhuist naar boven, waardoor de tafel en zitjes worden geveild.

Voor amper 10 euro kan je straks de eigenaar worden van het zitje van de voorzitter in de raadszaal van Lo-Reninge, tenzij iemand een hoger bod doet. Alle lederen zitjes worden geveild, inclusief tafel van 4 op 2,4 meter voor slechts 120 euro. “De raadszaal verhuist van het gelijkvloers naar de eerste verdieping”, zegt burgemeester Lode Morlion (Dynamisch). “Na nieuwjaar start de restauratie van het voormalige klooster aan de Markt van Lo, waar het stadhuis een twaalftal jaar geleden werd ondergebracht. Alle daken en schrijnwerk worden vernieuwd, en er wordt een lift geplaatst. De huidige raadszaal wordt de toekomstige toeristische dienst met een nieuwe opening in de kloostermuur aan de kant van de Markt.”

Unieke kans

“De stoelen en tafel zijn slechts twaalf jaar oud, maar zullen niet meer passen in de toekomstige raadszaal. Daar zou deze tafel trouwens te groot zijn”, aldus Morlion. “De veiling is een unieke kans om eens een zitje van een raadslid of de hogere stoel van de voorzitter te kopen. De startprijzen zijn spotgoedkoop voor zulk degelijk materiaal. Voor wie goesting heeft alvast mijn advies: wacht niet te lang.”

Bieden kan tot 8 januari om 19.30 uur. Worden ook geveild in het stadhuis: kastjes, printers, computers, recorders, statieven, fotokaders, kaarsen, kunstbloemen, zwart-witfoto’s van de Groote Oorlog, diaprojectors, tafelventilators, een schilderij en zelfs een megafoon. Wat wel nog wordt gebruikt tijdens en na de werken in het stadhuis wordt onder meer verhuisd naar de voormalige toeristische dienst bij de Markt van Lo. Daar wordt een deel van de burelen tijdelijk gehuisvest tot de restauratie is afgerond.

Beschermd monument

“Het komende anderhalf jaar zullen de zittingen van de gemeenteraad plaatsvinden in het ontmoetingscentrum van Lo. Voor de huwelijksplechtigheden kan men kiezen tussen verschillende buiten- en binnenlocaties. De investering voor de restauratie van het stadhuis is niet goedkoop: het gaat om een bedrag tot anderhalf miljoen euro”, schat Morlion.

Omdat het klooster van de Grauwe Zusters sinds 2004 is aangeduid als beschermd monument door het Vlaams agentschap Onroerend Erfgoed kan de stad wel rekenen op een subsidie. “Maar die is eerder marginaal te noemen.” (TP)