Lo is slaapstad voor vierdaagse trektocht Joepie, achttien KSA’ers overnachten bij burgemeester

Vandaag, dinsdag, vertrokken in totaal 3.200 KSA’ers tussen de 14 en 16 jaar op Joepie, een vierdaagse trektocht van in totaal honderd kilometer naar de geheime stad X. Lo fungeerde dinsdagavond als slaapdorp voor zo’n driehonderd KSA’ers. Achttien daarvan kregen een slaapplaats aangeboden bij burgemeester Lode Morlion.

Door corona was het al vier jaar geleden dat Joepie nog eens plaatsvond, maar dinsdag vertrokken op elf verschillende locaties in totaal 3.200 KSA’ers voor een vierdaagse wandeling van honderd kilometer. ’s Avonds moeten de jongeren zelf een slaapplaats zoeken in een van de vooraf bepaalde slaapdorpen. Een van die dorpen dit jaar is het Caesarstadje Lo.

“Lo-Reninge heet de jongeren van harte welkom en rekent op de gastvrijheid van de inwoners om voor hen een slaapplaats te voorzien”, stond op de sociale media van de stad Lo-Reninge te lezen. En aan die oproep werd massaal gehoor gegeven. Ook burgemeester Lode Morlion en zijn vrouw Karolien Destrooper zetten hun deuren open voor een groep van achttien KSA’ers van KSA Klemskerke. “Ze belden eerst aan bij onze dochter Veerle”, zeggen Lode en Karolien. “Maar zij had al twaalf slaapgasten en vroeg of wij nog plaats hadden.”

Een eer

Hoofdleider Jonas Everaert (22) van KSA Klemskerke vindt het een eer om bij de burgemeester van Lo-Reninge te mogen logeren. “Het is wel spectaculair”, zegt hij. “Het is mijn derde Joepie en het is tot dusver de beste slaapplaats.”

“Veel staat er vanavond niet meer op het programma”, zegt Jonas. “Beetje tot rust komen, niet teveel meer wandelen en dan gaan slapen. Maar eerst nog een portie spaghetti eten, een overschot van het spaghettiweekend dat we hebben meegebracht.”

Ook buurgemeente Vleteren fungeerde als slaapdorp. Daar streken 316 KSA’ers neer. (KVCL)