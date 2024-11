Lisa De Ceuninck staat voortaan aan het roer bij Unizo Tielt

Lisa De Ceuninck van Sovélo in Aarsele is de nieuwe voorzitter van Unizo Tielt. Ze neemt daarmee de fakkel over van Mathieu Van De Velde van VELD K Architecten, die vijf jaar voorzitter was.

Het nieuws werd donderdagavond bekendgemaakt tijdens een netwerkevent bij Poesta. Het bestuur bedankte afscheidnemend voorzitter Mathieu Van De Velde voor zijn bijdrage aan het versterken en verbinden van de ondernemers in Tielt. De nieuwe voorzitster wil daar verder op bouwen en het draagvlak van de vereniging nog vergroten.

“Dankzij de steun van een sterk netwerk van ondernemers en een proactief bestuur kijken we vol vertrouwen naar de toekomst”, aldus Lisa De Ceuninck. “Samen met een topbestuur hebben we heel wat ondernemers bij elkaar gebracht. Nu is het aan mij om de taak als voorzitter over te nemen. Mathieu Van De Velde blijft wel actief als bestuurslid, wat een goede zaak is voor ons team.” (SV)