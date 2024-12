Lions Club en de Sint zorgen voor cadeautjes voor kwetsbare gezinnen

Sinterklaas is de Mesense kinderen die het tijdelijk iets moeilijker hebben niet vergeten. “Samen met de Lions Club Heuvelland zorgde de Sint naar jaarlijkse gewoonte voor heel wat leuke pakjes die deze week verdeeld werden”, zegt bevoegd schepen Melanie Verdru (MLM). Lions Club Heuvelland focust bewust op lokale steun, gericht op het bieden van ontwikkelingskansen voor jongeren. Het grootste project van Lions Club Heuvelland is het project ‘Bloei’, dat ervoor zorgt dat de Sint met zijn Pieten langsgaat bij kinderen van kwetsbare gezinnen. “Ook dit jaar bracht hij weer een grote zak vol speelgoed naar het stadhuis van Mesen. De sociale dienst van Mesen zorgt voor de verdeling aan de betrokken gezinnen”, duidt voorzitter van Lions Club Heuvelland Paul Louwagie de actie. Op de foto zien we schepen Melanie Verdru (centraal) samen met maatschappelijk werkers Melissa Jacobs en Liesbeth De Ruddere in het gezelschap van Paul Louwagie en Geert Desomer van Lions Club Heuvelland. (MDN/foto EF)