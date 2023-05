Limburgse journaliste neemt boekhandel Raaklijn in Brugge over

De Truiense, gewezen journaliste Véronique Nolens, heeft boekhandel Raaklijn in de Kuipersstraat in Brugge overgenomen van de oudste boekhandelaar van het land. Sedert 1961 runde Jean Darthet samen met zijn echtgenote Cecile Jacobs deze Brugse boekenwinkel.

De nieuwe eigenares Véronique Nolens (54) is een rasechte Limburgse, maar belandde na haar studies in Brussel. Ze werkte decennialang als fotoredacteur voor De Standaard en Het Nieuwsblad, waar ze het magazine eigenhandig opgericht heeft en de transformatie naar ‘Billie’ begeleidde.

Droom

“Ik heb er altijd van gedroomd om een boekenwinkel uit te baten. De opportuniteit die mijn pad kruiste, heb ik met mijn twee handen gegrepen”, vertelt Véronique Nolens. “Toen ik vernam dat Cecile (70) en Jean (90) hun zaak wensten over te laten, heb ik niet lang getwijfeld. Ik heb beloofd dat ik de ziel van Raaklijn zal behouden. Ik ben niet iemand die graag bruuskeert. Het vijfkoppig Raaklijn team blijft in dienst.”

“Cecile Jacobs, die de dagelijkse leiding in handen had, en mede-eigenaar Trui Van Kerckhove (69) blijven nog een maand meelopen in de winkel, zodat de overgang vloeiend verloopt. Ze helpen mij, samen met medewerker Stephan Dewinter, specialist in filosofie en Engelse literatuur, om de vaste klanten te leren kennen. Raaklijn is erg gehecht aan zijn trouw cliënteel.”

Oudste boekhandelaar

“Ik zal dus niks overhaast beslissen, ik wil eerst het reilen en zeilen binnen deze Brugse boekhandel leren kennen. Raaklijn bestaat in een voortdurend veranderend boekenlandschap al 64 jaar!”, aldus Véronique Nolens, die in Dilbeek woont, maar snel naar Brugge wil verhuizen.

Met de overname komt een einde aan de ‘regeerperiode’ van ‘s lands oudste boekhandelaar. Jean Darthet werkte de laatste jaren van thuis uit: hij voerde op zijn negentigste nog online bestellingen in, terwijl echtgenote Cecile Jacobs samen met Trui Van Kerckhove de boekhandel runde.

Artistieke kring

Oostendenaar Jean Darthet werd na zijn studies romaanse filologie in 1958 vertegenwoordiger bij uitgeverij Depuis. Toen hij de Brugse boekhandels afdweilde, kwam hij in contact met meneer Schelstraete, die een boekenwinkel in de Kuipersstraat had. In 1961 nam hij die zaak over. Hij gaf zijn zaak de naam van een artistieke kring die in de jaren ‘60 moderne kunst naar het conservatieve Brugge wou brengen….