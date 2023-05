Lily (62) stelt tentoon tijdens Atelier in beeld: “Keramiek is een erg veelzijdige kunstvorm”

Komend weekend kan je in Tielt op verschillende locaties terecht tijdens Atelier in beeld. Heel wat Tieltse kunstenaars laten het publiek dat weekend meegenieten van hun mooiste werken. Eén van hen is Lily De Deurwaerder, die de bezoekers trakteert op een groot gamma aan keramiek.

Op zaterdag 6 en zondag 7 mei gaan heel wat Tieltse atelierdeuren open voor het grote publiek. In de Deinsesteenweg kan je het atelier van Lily De Deurwaerder terugvinden, vol met keramische kunstwerken.

Ben je al lang bezig met kunst?

“Ik was nog geen 18 jaar toen ik naar het Sint-Lucas trok, dus het zat er zeker wel in. Maar uiteindelijk is dat allemaal wat verwaterd. Tot ik zo’n 16 jaar geleden keramiek ben gaan volgen aan de kunstacademie in Tielt. Ik had al jarenlang gezegd dat ik dat wilde gaan doen, maar de kinderen waren nog klein en dat ging toen niet. Lange tijd werd het 1 september en bleek ik me altijd vergeten in te schrijven zijn. Tot ik er uiteindelijk toch eens werk van maakte.”

“Toen kon je kiezen tussen beeldhouwen of keramiek en je kon een paar lessen bij beide volgen. Maar toen ik in de keramiekklas kwam en iedereen daar bezig zag, vond ik dat meteen geweldig. Nog nooit had ik klei in de handen gehad, maar ik heb geen seconde getwijfeld. Uiteindelijk heb ik negen jaar keramiek gevolgd en daarna onder andere nog grafiek, vooral zeefdrukken. Maar toen was corona daar en ben ik aan de academie gestopt.”

“Samen met vrienden van de kunstacademie met wie ik in de lessen zat, vormen we wel een groepje van negen. Dat heet Keramos en daar zit ik ook nog eens in. Intussen heb ik een oven, een atelier en een pitfire op het bedrijf. Een pitfire is eigenlijk een put in de grond, waarin je dan bakt. Dat gaat super en kost bijna niets.”

Wat maak je het liefst in keramiek?

“Eigenlijk werk ik het liefst opbouwend. Dat is de techniek waarbij je met kleiworsten gaat opbouwen tot een werk. Ik maak weinig tot niets figuratief, eerder abstract wat er in mij opkomt. Ook werk ik met mallen die ik zelf maak en dan vul met gietklei, het liefst gietporselein. Daar maak ik dan schaaltjes mee of bijvoorbeeld een serie eendjes waarvoor ik dan eerst een mal maakte. Maar evengoed kan ik louter op het gevoel afgaan, een pak klei uitrollen en iets in elkaar zwieren om dan te zien hoe het uitkomt. Vaak duw ik er dan nog schors, schaafsel of ander hout in om mee te werken. Daardoor is mijn werk heel gevarieerd. Soms krom en scheef, soms heel recht.”

“Ik grijp sinds corona terug naar felle kleuren, het wordt tijd om weer wat kleur in het leven te brengen”

“Vroeger werkte ik puur met klei, maar sinds corona grijp ik terug naar felle kleuren. Het wordt tijd om weer wat kleur in het leven te brengen. Mijn kinderen vinden het alvast super. Ook het draaien heb ik intussen weer opgepakt, maar dat is veel oefenen. Onlangs draaide ik toch weer enkele potjes. Ik kan gerust bezig zijn met vier verschillende werken tegelijkertijd. De inspiratie blijft ook komen, soms verzamel ik interessante dingen in een boekje. Dat kan zelfs een idee zijn dat bij me opkomt door een simpele baksteen.”

Wat zijn de moeilijkheden in het werken met keramiek?

“Klei is nat, je kan niet zeggen dat je op een paar uur tijd een groot werk gaat maken, want dat valt in. Je moet dus stoppen, inpakken in plastiek en de volgende keer weer voortdoen. Als je te snel werkt, kan je werk ook barsten. Het grootste gevaar zit in de oven, daar kan het ook springen. Aan glazuur kan je je dan weer snijden, of het blijft plakken aan de bakplaat. Je moet het leren vanaf stap 1, beginnen bij het begin. Intussen heb ik het gelukkig min of meer onder de knie.”

Wat stel je tentoon?

“Vooral mijn keramiek, alles van zwart naar wit naar kleur. Dat zijn oudere werken uit de academie, maar ook porselein. Een hele variëteit. Ik stel tentoon samen met een vriendin die schildert. Daarnaast is er ook wat grafisch werk te zien, monoprints en zeefdrukken die ik onlangs heb bijgewerkt met acrylverf. Ik heb gelukkig een vaste grote ruimte in een oude koeienstal die volledig aangepast is als expositieruimte.”

Nam je al vaker deel aan Atelier in beeld?

“Ik doe al mee sinds ‘Buren met kunstenaars’, dus dat is toch al een hele tijd. Het biedt vooral een mogelijkheid om werk te tonen, dat vind ik heel inspirerend voor iedereen. Het is jammer dat ik niet zelf kan gaan kijken. Het is wel fijn om uit te leggen aan de mensen hoe je aan het werk gaat, ze zijn ook erg nieuwsgierig. Je kan allerhande technieken uitleggen en tonen hoe veelzijdig keramiek is.” (LDW)

Lily zet voor Atelier in beeld de deuren open op zaterdag 6 mei van 14 tot 18 uur en van 19 tot 22 uur en op zondag 7 mei van 11 tot 17 uur. Het atelier is gelegen langs de Deinsesteenweg 8 in Tielt. Alle andere exposanten kan je ontdekken via atelierinbeeld.be.