Lijst Burgemeester zal vier volledig nieuwe namen tellen: “Jong geweld en anciens”

Behoudt LB zijn naam nu sterkmaker Alain De Vlieghe eruit is? Of wordt het ‘nieuwe lente, nieuw geluid’? Lijsttrekker Noël Delaere licht een (klein) tipje van de sluier. “Onze groep wil vooral voortbouwen, maar er zal ook veel ruimte zijn voor vernieuwing.”

Lijst Burgemeester bezint zich momenteel nog: van de elf huidige gemeenteraadsleden trekken er volgend jaar nog zes naar de kiezer, wat dus wil zeggen dat er ook nog veel openligt. “Het is de bedoeling dat onze lijst straks bestaat uit vijf kandidaten die er in 2012 al bij waren, twee mensen die er bijgekomen zijn in 2018, en dan nog vier volledig nieuwe kandidaten. We spreken in de eerste plaats mensen aan die een groot hart hebben voor onze gemeente en er zich,los van partijbureaus in grotere gemeenten, mee willen voor inzetten. Die gesprekken zijn volop aan de gang”, zegt schepen Noël Delaere, die volgend jaar lijsttrekker wordt… Van Lijst Burgemeester? “Pas wanneer ons elftal definitief vorm gekregen heeft, zal dat ter sprake komen. Enerzijds zouden we de naam LB wel willen behouden; we blijven tenslotte de partij van burgemeester Alain de Vlieghe en zijn voorganger Henri Cuypers. Anderzijds zal nagenoeg de helft van onze ploeg uit nieuwe mensen bestaan en willen we straks samen de knoop doorhakken”, klinkt het.

Steun vanaf zijlijn

Van de huidige ploeg staan er vijf straks dus níet meer op de lijst. Het zijn burgemeester Alain De Vlieghe en zijn eerste schepen Jacques Demeyere, Eddy Goethals – van 2010 tot 2012 OCMW-raadslid en daarna zetelend in de gemeenteraad – en tot slot nog Sylvia Vanhoorenweder en Emmy Lagast, er allebei bijgekomen in 2018. “Maar ze blijven ons steunen vanaf de zijlijn, en als we ze alsnog nodig zouden blijken te hebben, zijn sommigen wel bereid om volgend jaar weer mee te doen. Ze wensten ons allemaal veel succes met onze vernieuwde ploeg”, aldus Delaere. Ook voor hem voelt het als een nieuwe start. “De drie nieuwkomers uit 2018 (behalve Emmy LagastenSylvia Vanhoorenweder ook nog Sarah Slembrouck, red.) brachten in de gemeenteraad frisse jonge ideeën mee en stelden werkwijzen in vraag, die de anciens soms uit gewoonte anders aanpakten. Zo zorgden ze ervoor dat een aantal zaken vanuit een nieuw perspectief werd bekeken. Met onze nieuwe groep willen we straks vooral voortbouwen op de realisaties van onze voorgangers, maar er zal daarnaast ook veel ruimte zijn voor vernieuwing.” (Wim Kerkhof)