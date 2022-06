Liesbeth raakte twintig jaar geleden verlamd na ongeval: “Kruip niet dronken achter het stuur”

Privé: Liesbeth werd geboren op 25 oktober 1976 in Torhout. Ze is de dochter van Jozef Gheldof en Maria De Roo. Ze heeft nog een broer Koen en twee zussen Els en Anneleen. Liesbeth is getrouwd met Chris Lardeur en mama van Lotte (15) en Julie (12). Ze wonen in de Capucienenwijk.

Opleiding: Na de kleuter- en lagere school in Reningelst volgde Liesbeth drie jaar middelbaar in het Sint-Franciscus Instituut in Poperinge en drie jaar in de Sint-Benedictusschool in Poperinge. Later studeerde ze nog graduaat orthopedagogie in Kortrijk.

Loopbaan: Liesbeth werkte met jongeren in de Bijzondere Jeugdzorg, tot ze op haar 25ste verlamd raakte na een auto-ongeluk. Ze is medeoprichter van de Ieperse toegankelijkheidsraad, ambassadeur voor Onafhankelijk Leven in Gent en zetelt in de raad van bestuur van de Dienst Ondersteuningsplan West-Vlaanderen.