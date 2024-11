Lichtjeswandeling in Haringe is een tweedaagse: “Iedereen kans geven om mee te wandelen”

In Haringe staat op vrijdag 31 januari en zaterdag 1 februari de lichtjeswandeling opnieuw op het programma. Het begon als een kleinschalig evenement, maar is intussen uitgegroeid tot een tweedaags evenement met 500 deelnemers. “Met de tweedaagse willen we iedereen de kans geven om mee te doen”, zegt Annouschka Spruytte van het feestcomité Haringe.

De lichtjeswandeling in Haringe werd in 2019 als een kleinschalig evenement in Haringe georganiseerd met 150 wandelaars. “Enkele jaren geleden wilden we een extra activiteit organiseren met ons feestcomité bovenop de reeds bestaande activiteiten zoals de kermis, het Sint Maartensfeest… We zochten iets leuks voor jong en oud en zo zijn we begonnen met onze lichtjeswandeling. Het werd iets heel kleinschalig. De wandeling was die eerste editie al uitverkocht en was een succes. Het jaar later gingen we wat groter, met een dubbel aantal tickets. De tickets waren een week voor het evenement uitverkocht”, zegt Annouschka Spruytte van het feestcomité Haringe.

Stopplaatsen

“We blijven beperkt in het aantal deelnemers door onze zaal, dus kunnen we maximum 500 deelnemers per wandeling verwelkomen. Vorig jaar werd de lichtjeswandeling voor het eerst over twee dagen georganiseerd en dat was opnieuw een succes. Het was opnieuw volledig uitverkocht. Ook dit jaar kunnen mensen twee dagen meewandelen. We willen iedereen de kans geven om mee te wandelen.”

De lichtjeswandeling heeft een parcours van ongeveer vijf kilometer. “Het is een bewegwijzerde wandeling met kaarsjes en lichtjes met twee stopplaatsen. Bij de ene stopplaats is er soep en bij de andere krijg je een aperitief. Bij aankomst wordt een ovenkoek met warme hesp aangeboden. Iedereen is zeer welkom om mee te wandelen”, aldus Annouschka.

Opbrengst

De opbrengst van de wandeling gaat naar het feestcomité. “Zo kunnen we andere activiteiten financieren waarvoor we een budget nodig hebben. Onze gratis nieuwjaarsreceptie, het Sint-Maartensfeest waar elk kind van Haringe een zakje snoep en iets van speelgoed krijgt….”

Volwassenen betalen 20 euro en kinderen jongeren dan 12 jaar betalen 14 euro. Starten kan tussen 18.45 en 20.45 uur. Inschrijven via de evenementenpagina van de lichtjeswandeling door feestcomité Haringe op Facebook of via de website van feestcomité Haringe voor woensdag 29 januari.

Info: https://feestcomiteharinge.weebly.com