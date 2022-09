Lichterveldse Folklorefeesten verpletteren Roeselare en brengen 1.154 inwoners op de been voor reuzepolonaise: “Dit gigantisch succes hadden we nooit verwacht”

Het hoogtepunt van de Folklorefeesten stond op zondag gepland, met het vormen van een reuzepolonaise op de markt. Het organiserend comité wou zoveel mogelijk inwoners op de been brengen om de poging van grote broer en buur Roeselare uit 2019, met 380 deelnemers, ruimschoots te overtreffen. En of het comité in haar opzet slaagde: de reuzepolonaise tijdens de Folklorefeesten telde maar liefst 1.154 deelnemers.

Met het thema ‘Lichtervelde klinkt’ wou de organisatie van de Folklorefeesten naast klinken op de feesteditie ook een ruim muzikaal aanbod voorstellen. Verschillende muziekgezelschappen kwamen zondag in optocht van het station naar de markt en verzorgden daar elk op hun beurt een kort optreden. Daarnaast waren er verschillende traditionele volksspelen, oude ambachten en leuke attracties te zien.

Maar het hoogtepunt van het feest werd ongetwijfeld de poging om de polonaise te dansen met zoveel mogelijk inwoners. Het wereldrecord staat op 3.379 deelnemers. Dat is zelfs voor Lichtervelde te hoog gegrepen, maar toch mikte het bestuur op voorhand op zo’n 500 deelnemers.

“We wilden vooral bewijzen dat Lichtervelde leeft, zoals onze slogan dat ook zegt, en als kleine gemeente een grote stad als Roeselare kan overtreffen zoals David tegen Goliath”, zegt voorzitter Jos Goethals. Grote broer en buur Roeselare kon tijdens een poging in 2019 zo’n 380 deelnemers samen laten dansen.

Mensenslang

De menigte verzamelde rond 15.30 uur op de Marktplaats en de erg lange rij voorspelde veel goeds. De belleman trok enkele minuten later de boel op gang en de gigantische mensenslang kwam in beweging. De polonaise deed een volledige toer rond de markt om vlakbij het gemeentehuis aan te komen. Daar stonden enkele leden van het Folklorecomité om de tel bij te houden.

Zeven verschillende plaatselijke orkesten speelden het nummer ‘Leef’ van André Hazes junior, dat voor de gelegenheid gezongen werd door Aaron Willaert. Na de vierde herhaling van het nummer werd de Roeselaarse kaap van 380 deelnemers bereikt, maar de polonaise was nog lang niet binnen. Om 16.15 uur passeerde de laatste deelnemer voorbij het gemeentehuis en zo kwam het Folklorecomité uit op maar liefst 1.154 deelnemers.

Nooit verwacht

“Dat is drie maal het record van Roeselare, zoiets hadden we nooit verwacht. Het is een gigantisch succes geworden”, reageert een trotse voorzitter Jos Goethals. “We hadden natuurlijk het weer mee en de fantastische muziekgroepen hebben voor heel wat ambiance gezorgd. Maar de opkomst van vandaag is ongelooflijk. Tijdens de voorbereidingen zaten we met heel wat vraagtekens, maar deze succesvolle uitdaging stemt ons enorm tevreden.”