Lichtervelde viert de wereldtitel van Joran Wyseure

Op zaterdag 5 maart wordt de wereldtitel van Joran Wyseure uitvoerig gevierd.

Op de dag van het Belgisch kampioenschap zat gans Lichtervelde op het puntje van de stoel om Joran Wyseure een bronzen medaille te zien halen op zijn verjaardag. Twee weken later ging menig Lichterveldenaar uit de bol toen Joran op het WK in Fayetteville vroeg in de wedstrijd er vandoor ging en iedereen achter zich liet tot op de streep. “De jonge renner zette onze mooie gemeente in the picture en daarom wil de gemeente iets terugdoen door Joran te verrassen met een dorpsfeest”, klinkt het.

Lichtervelde is terecht trots op kersvers wereldkampioen Joran Wyseure

“Op zaterdag 5 maart wordt de wereldkampioen om 15 uur gehuldigd op het gemeentehuis. Alle supporters en sympathisanten worden uitgenodigd om vanaf 15.45 uur te verzamelen op de markt voor het gemeentehuis. De sportverenigingen worden opgeroepen om met hun leden in sporttenue en met veel toeters en bellen aanwezig te zijn.”

Markt deels afgesloten

“Om 16 uur zal men Joran in levende lijve kunnen aanschouwen en toejuichen. Voor de gelegenheid wordt, naast de wekelijkse markt, een gedeelte van de markt afgesloten en zullen enkele terrassen uitgebreid worden met partytafels. Een DJ zal het geheel opluisteren met sfeermuziek.”

“Sinds kort is ook een uniek WK-bord in het marktbeeld te zien. Het komt van de hand van ontwerper Filip Cardoen en poëet Dimitri Carpentier, die het bord voorzag van een passend gedicht. Lichtervelde is terecht trots op kersvers wereldkampioen Joran Wyseure. De bewondering voor zijn geleverde inspanningen, opofferingen en prestaties, is dan ook groot.”