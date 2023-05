Lichtervelde heeft klavertjeswandeling voor stappenclash

De gemeente Lichtervelde neemt deel aan het project Sport Vlaanderen, dat tegen 2024 de gemeente wil omvormen tot beweegvriendelijkere leefomgeving. De eerste fase was het installeren van de signalisatiepijlen in en rond het centrum. Intussen werden er vier nieuwe beweegroutes uitgewerkt.

In de maand mei doet Lichtervelde opnieuw mee met de stappenclash. 16 gemeenten uit Midden-West-Vlaanderen nemen hieraan deel. Aanmelden voor de stappenclash kan via www.10000stappen.be. In 2020 werd Lichtervelde voor de vierde keer winnaar.

Om de inwoners te motiveren werd de klavertjeswandeling gelanceerd, vier nieuwe beweegroutes die starten aan de ingang van OC De Schouw, die in hun geheel een klavertje vier vormen. Er is de goud- en zilverwandeling, geschikt voor ouderen, de sportwandeling die de sportievelingen onderweg uitnodigt om enkele sportieve uitdagingen aan te gaan, de gezinswandeling die passeert langs speelplein Apeladoe en de gelukswandeling. (JW)