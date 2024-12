Let op: nieuwe straatnamen vanaf 1 januari in fusiegemeente Wingene

Om te vermijden dat de nieuwe fusiegemeente Wingene vanaf 1 januari 2025 met dezelfde of gelijkaardige straatnamen zou worstelen, veranderen een aantal straatnamen tussen 31 december en 3 januari definitief van naam. De betrokken ondernemers krijgen een kleine vergoeding voor de naamswijziging.

Hoewel de aanvankelijk nieuwe naam ‘Centrumstraat’ voor de Tieltstraat in Ruiselede aan alle vereisten voldeed, waren er bezwaren rond de geografische ligging van de betrokken straat die niet overeenstemde met de voorgestelde naam. Daarom werd geopteerd voor Tiletumstraat, waarmee meteen ook werd ingegaan op het verzoek om meer originaliteit en historische achtergrond in de naamkeuze.

De overige namen waren al bekend: Bruggestraat wordt Kloosterstraat, Galgenstraat wordt Stropstraat, Kasteelstraat wordt Dorpsstraat, Molenstraat wordt Molendorpstraat, Nieuwstraat wordt Portaalstraat, de Wingenesteenweg wordt Ruiseledesteenweg en de Zandbergstraat wordt Boltraweg. De huisnummers 120 tot 134 van de Bruggesteenweg worden meegenomen in de nummering van de Vagevuurstraat en die van de Vossenstraat in de nummering van de Reigerstraat.

Markt verdwijnt

In Wingene gaat het om een zevental wijzigingen. De Brugsesteenweg wordt Brugse Heirweg, met een hernummering van de huisnummers. De Kapellestraat wordt Roggestraat, eveneens met een hernummering van de huisnummers. De Bruwaenestraat wordt Bijsterveld, met behoud van de huisnummers. En tenslotte verdwijnen het Guido Gezelleplein en Markt qua naam en nummering in het Kerkplein, waarbij ook de huisnummers 15 tot en met 17 van Kerkplein een ander nummer zullen krijgen. In totaal zijn er 131 Ruiseleedse en 61 Wingense ondernemingen betrokken bij deze wijzigingen. Er wordt een vergoeding voorzien van 100 euro voor natuurlijke personen (eenmanszaken, geen particulieren) en 200 euro voor rechtspersonen (vennootschappen, bvba, …).

Aanmelden

Elke inwoner waarvan het huisnummer wijzigt, heeft al een nieuw nummer thuis ontvangen. Alle betrokken inwoners en bedrijven moeten zich tijdens de eerste drie maanden van 2025 persoonlijk aanmelden bij de dienst Burgerzaken, om de adreswijziging toe te passen. Deze aanpassing is gratis. Daarvoor moet je je pincode ingeven, bij kinderen onder de zeven jaar de pukcode. Voor identiteitskaarten na 11 oktober 2021 heb je geen codes meer nodig. De nieuwe straatnaamborden werden deze week geleverd en worden tussen 31 december en 3 januari aangebracht. De belangrijkste gevolgen van adreswijzigingen kun je raadplegen op de fusiewebstek van de gemeente Wingene.