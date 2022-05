Les Beaux Frères pakken uit met eigen biertje ‘Pétanq’: “Bier voor op mooie dagen”

Nagenoeg jaarlijks pakken de schoonbroers Tom D’Halluin en Tim Duyck uit met een heerlijke stunt. Na de pralines hebben ze een jaar lang gebroed op een heerlijk biertje voor petanquers. Het nieuwe bier krijgt de naam van ‘Pétanq’ en wordt gelanceerd tijdens hun event ‘Bar des Artistes’ op zondag 5 juni.

Het event ‘Bar des Artistes’ krijgt zijn beslag in de prachtige landelijke tuin van Patrick Duyck in de Meulebekesteenweg 21. Bij slecht weer wordt uitgeweken naar zaal Concordia. Tom en Tim verschaffen alvast enige uitleg over hun nieuw project ‘Pétanq’.

“De idee om een nieuw biertje te lanceren is ontstaan tijdens een zonovergoten dag toen we met de vrouwen een partijtje petanque speelden in de tuin”, opent een enthousiaste Tim. “De sfeer zat er goed in en het enige wat nog ontbrak was het perfecte drankje om te klinken op dit zalig moment.”

“Het deed ons meteen dromen van een eigen biertje dat de ontspannen sfeer van plezier en vakantie kan oproepen en dat bovendien een aangename dorstlesser is. Over de naam moesten we niet lang nadenken. Pétanq zou het worden. We gebruikten het najaar om het idee te laten rijpen en begin dit jaar contacteerden we enkele brouwers met ons voorstel.”

De smaak is strak, licht hoppig en wordt afgerond met een citrustoets

“We hebben meteen gezocht naar een lokale samenwerking”, vervolgt Tom D’Halluin. “Gezien we met Boissons Beaux Frères proberen om zoveel mogelijk lokale dranken in ons assortiment op te nemen, wilden we ook voor ons bier een lokale samenwerking opzetten. Die vonden we bij brouwerij Maenhout in Pittem. Toen we langs gingen bij de zaakvoerders Birgit en Thijs voelden we meteen enthousiasme voor ons project en bovendien waren we al langer overtuigd van het vakmanschap van de brouwer.”

“Op basis van enkele gesprekken en smaaksessies werd een totaal nieuw blond bier van 6,5% met een mooie schuimlaag gecreëerd. De smaak is strak, licht hoppig en wordt afgerond met een citrustoets. De droge afdronk maakt van Pétanq een ideaal bier om samen te klinken met de vrienden en familie in een zomerse setting. Vandaar de slogan ‘La bière des beaux jours’ die meteen een knipoog is naar onze firmanaam. Om de beleving helemaal compleet te maken, hebben we ook een uniek en stevig bierglas laten ontwikkelen en als kers op de taart ontvangt iedereen die een pakket van 12 of 24 flesjes koopt ook een gratis gele zonnebril met het logo Pétanq.”

Evenement

Het bier wordt officieel gelanceerd tijdens het event ‘Bar des Artistes’ op zondag 5 juni vanaf 14 uur. “Tijdens de namiddag kunnen de bezoekers in de tuin artistiek werk bewonderen van lokale kunstenaars zoals Evi Demeyer, David Dekeuckelaere, Geert Devos en Wouter Rogge. Uiteraard kunnen ze ook proeven van ons gloednieuwe biertje en nagenieten kan in onze zomerbar met Beaux Frères drankjes aan zachte prijzen. Bij slecht weer wordt uitgeweken naar zaal Concordia in de Tielststeenweg”, besluit Tom.