Lennert Coorevits en vriendin Ymke verliezen kindje

In een moedige Instagrampost laten Ymke Vansteenbrugge en Lennert Coorevits, zanger van de Compact Disk Dummies en beiden afkomstig uit het Waregemse, weten dat ze in augustus hun kindje Rie verloren.

Lennert Coorevits (31) richtte samen met zijn broer Janus de elektropunkband Compact Disk Dummies op. Beiden groeiden op in de Waregemse deelgemeente Desselgem. Lennert ging studeren in Gent, waar hij ook zijn vriendin Ymke leerde kennen. Na hun studies bleef het koppel plakken in Gent. Intussen kochten ze een huis in het iets rustigere Sint-Amandsberg.

Het koppel was ook zwanger maar helaas moesten ze vroegtijdig afscheid nemen van hun kindje. Vandaag plaatste Ymke een post op Instagram waarin ze het triestige nieuws deelt. Wij wensen hen alvast alle sterkte toe!