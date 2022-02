Lennaert Lannoote uit Menen is showqueen Princess Miley: “Deze passie vraagt veel inzet”

Overdag is Lennaert Lannoote (30) de vriendelijke kerel die klanten op weg helpt in de supermarkt. Zodra hij zijn werkplunje opbergt, zoekt hij de spotlights op en neemt zijn alter ego Princess Miley het over. De travestie showqueen doet dit jaar een gooi naar de titel van Miss Travestie West-Vlaanderen.

“De belangstelling, op het podium staan en toeschouwers inpakken met een wervelende show!” Wanneer we Lennaert vragen wat hem zo aantrekt in zijn tweede leven als travestie, hoeft hij niet eens lang na te denken om te antwoorden. “Het begon een kleine twaalf jaar geleden, toen we naar een feestje moesten en mijn moeder me wist te zeggen dat ik me anders maar eens als vrouw moest gaan verkleden”, lacht hij.

“Ik nam enkele van haar kleren, kon een pruik op de kop tikken en zo vertrokken we richting gekostumeerd bal. Om eerlijk te zijn vond ik mijn outfit toen helemaal nergens op lijken, maar de reacties waren overdonderend positief.” Hoewel de lokroep van de bühne al die jaren ongewijzigd bleef, kende de kleerkast van Lennaert dan wel weer een indrukwekkende evolutie.

“In die tijd wist ik eigenlijk helemaal niet hoe ik eraan moest beginnen”, grapt hij. “Van Youtube was geen sprake en ik had ook niet echt een netwerk. Toch gaf ik me steeds volledig voor ieder optreden en zo ben ik gestaag gaan timmeren aan mijn carrière. De kleedjes van weleer moesten plaatsruimen voor galajurken die meestal wel een stevige duit kosten. Ik leerde zelf ook de technieken van make-up en probeerde me zelfs te verfijnen in het acteren.”

“Het is een passie die heel wat inzet vraagt, wil je het goed doen. Toch heb ik het ervoor over, want de verbazing van de aanwezigen wanneer ze mijn shows zien, is eenvoudigweg onbetaalbaar.”

Investeringen

Als Princess Miley heeft Lennaert al enkele miss-titels weten te veroveren. Binnenkort hoopt hij dan ook een nieuw lint in zijn trofeeënkast te kunnen hangen. “De titel van Miss Travestie West-Vlaanderen heb ik nog niet, maar wil ik absoluut winnen”, klinkt het overtuigd.

“Op 2 april neem ik het in Harelbeke op tegen enkele geduchte tegenstanders. Zal ik de jury en het publiek kunnen inpalmen met mijn glimlach, mijn mooie benen of licht provocerende dansmoves? Ik hou de lippen tot die dag stijf op elkaar!”

Een dressing waarmee titels worden gewonnen staat gelijk aan investeringen die de bankrekening pijn kunnen doen. Om die uitgaven te dempen, organiseert Lennaert op 20 maart een heus benefietspektakel in Bissegem.

“Er komen verschillende groepen optreden waardoor mensen zich meteen onder kunnen dompelen in het niveau van de show die ik wil halen”, sluit hij af.

“Ook The Fancy Sisters, de showgroep waar ik zelf deel van uitmaak, zal er aanwezig zijn. Het wordt een wervelende avond vol muziek, zang en een snuifje humor. Wie er aanwezig is, zal sowieso vragen naar meer!”

(CL)