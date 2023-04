Lendelede Digimarkt, infobeurs voor wie sterker op zijn digitale benen wil staan

Maandag 24 april organiseert de gemeente Lendelede haar eerste ‘Digimarkt Lendelede’ in zaal Lindelei in de Stationsstraat 21. “Het is een gratis infobeurs rond het Vlaams project ‘Iedereen Digitaal’”, zegt burgemeester Carine Dewaele (CD&V). Je kan er terecht van 15 tot 19 uur.

Met de steun van de Vlaamse Overheid wil het project ‘Iedereen Digitaal’ jong en minder jong op een laagdrempelige manier leren omgaan met de computer, tablet, smartphone, internet en sociale media. Lendelede deed in 2022 met Kuurne en Wevelgem een bevraging naar de belangrijkste digitale noden van de inwoners en werkte voor hen een aangepast aanbod uit.

In Lendelede startten ze in februari met een maandelijks Digicafé in de bib waar men zonder afspraak terecht kan met zijn vragen over IT, sociale media… “In die maand februari bijvoorbeeld kwamen daar al 16 inwoners naartoe die hun digitale vragen met de 5 aanwezige vrijwilligers konden bespreken”, zeggen communicatieverantwoordelijke Nele Declerck, Ellen Allegaert van de bib en Carine Dewaele van het Sociaal Thuis. Nog dezelfde maand startten we ook met Digiklassen waar in ’t Trefpunt lessen gegeven worden over digitale thema’s. Daarvoor moet je wel vooraf inschrijven in de bib. In april en mei worden er 3 digiklassen in woonzorgcentrum Aksent georganiseerd zodat ook die bewoners hun smartphone- of computerproblemen kunnen bespreken. Vanaf mei starten we dan met Digipunt, digihulp aan huis.”

Externe partners

De Digimarkt van 24 april is een infobeurs waar de verschillende gemeentelijke diensten die namiddag aan de inwoners uitleg zullen geven over alle digitale mogelijkheden in de gemeente. “Daarnaast is het een unieke kans om de medewerkers van het lokaal bestuur in een gemoedelijke sfeer te ontmoeten”, zegt de burgemeester. “Om de dienstverlening compleet te maken, zullen op de Digimarkt 15 externe partners staan waaronder De Watergroep, Ivio, Fluvius, Politiezone Vlas, VDAB, Wijkwerken, enkele banken, ziekenfondsen en Prizma Middenschool en De Talententuin. De infobeurs is een laagdrempelige manier (mensen zijn vaak bang voor fraude en online oplichting) om kennis te maken met de vele digitale mogelijkheden, maar met nadruk op de digitale hulpverlening. Samen zorgen we ervoor dat iedereen binnenkort digitaal sterker in zijn schoenen staat.”

Om op de Digimarkt van 24 april in te loggen op de verschillende systemen breng je best jouw opgeladen laptop, bankkaart met pincode, paswoorden, eID met pincode of de code van itsme mee. Iedereen – van jong tot oud – is welkom en iedere bezoeker krijgt een bonnetje voor een gratis drankje. (IB)