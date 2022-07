Lego Masters bouwen mainstage van Tomorrowland na: “1.500 uur en 100.000 steentjes”

Twee jaar moest hij de lippen stijf op elkaar houden, maar afgelopen weekend mocht Corneel Clarys eindelijk van de daken schreeuwen dat hij samen met zijn kompaan van Lego Masters Bjorn Raman de nieuwe mainstage van Tomorrowland mocht nabouwen in Lego. Na 1.500 uur bouwen met 100.000 steentjes mag het resultaat er zijn. “We kregen al heel positieve feedback van de dj’s”, zegt Corneel.

Ondertussen is het al meer dan twee jaar geleden dat Ieperling Corneel Clarys (24) en zijn kompaan Bjorn Raman (42) uit Bilzen furore maakten in het VTM-progamma Lego Masters, maar nog steeds kunnen ze er de vruchten van plukken. “Eigenlijk werden we twee jaar geleden al gecontacteerd voor dit project”, vertelt Corneel. “Aanvankelijk kregen we te horen dat een van de eigenaars met het idee speelde om ‘iets’ te doen. Uiteindelijk vroegen ze ons om de nieuwe mainstage na te bouwen. In het begin dachten we: oké. We hadden al gekeken naar foto’s van de vorige mainstages en dat leek ons wel te doen. Tot we opeens het contract hadden ondertekend en in primeur de exclusieve 3D-beelden kregen van het nieuwe podium, met alle speciale vormen en bogen. Toen dachten we wel even: dat wordt een specialleke.”

Twee jaar zwijgen

Doordat het festival twee keer afgelast werd door corona, moest ook Corneel twee jaar lang geduld hebben. “Het was niet gemakkelijk om dat twee jaar lang stil te houden voor vrienden en familie”, vertelt Corneel. “Uiteindelijk zijn we er een goeie 1.500 uur mee bezig geweest, toch goed voor een zestal maanden intensief bouwen. Maar liefst 100.000 Lego-steentjes hebben we ervoor gebruikt. Het is het grootste project dat ik tot nu toe gedaan heb, en het volgt daarmee de Lakenhallen op.”

Corneel Clarys (rechts) en Bjorn Raman (tweede van rechts) samen met Lost Frequencies. © gf

Corneel heeft vooral genoten van de uitdaging. “Het was niet gemakkelijk. In het begin hebben we vooral ons hoofd gebroken over de schaalgrootte die we moesten hanteren. Uiteindelijk is het belangrijkste van Tomorrowland de mensen die er komen, the People of Tomorrow, dus gebruikten we de schaalgrootte van de Lego-mannetjes. We hebben van de buitenkant naar binnen toe gewerkt. Het moeilijkste was toch wel de enorme hoeveelheid aan details. De standbeelden, de uitdrukkingen erop, alle curves, de grote bogen die samenkomen met de grote ledschermen erachter… Via de organisatie kwamen we ook op het idee om twee kleine tv-schermpjes erin te integreren en licht- en rookeffecten erin te verwerken. Dat is er allemaal nog bijgekomen in de laatste bouwuurtjes tijdens het festival.”

Feedback van dj’s

Corneel en Björn voorzagen ook miniatuurversies van enkele bekende artiesten, zoals Netsky, Dimitri Vegas & Like Mike, Anouk Matton, Tiësto, Martin Garrix, Paul Kalkbrenner… “Er zijn ook effectief dj’s langsgekomen om het te bekijken. Dat was ook wel de max. We kregen heel toffe feedback, onder andere van mijn favoriete dj Alan Walker. Plots tikte hij op de ruit van onze werkruimte om te zeggen hoe amazing hij het vond. Uiteindelijk hebben we een goeie vijf minuten kunnen babbelen.”

Het bouwsel staat in de Media Village en zal daar ook in het derde festivalweekend nog te bezichtigen zijn voor artiesten en pers. “De organisatie is nog op zoek naar een publieke plaats waar het werk nadien een plek kan krijgen, zodat iedereen het kan zien”, zegt Corneel. “Dit weekend gaan we ook nog eens naar Tomorrowland. Deze keer weliswaar niet om te bouwen, maar om ons om te ontspannen en te genieten van het festival. We kijken natuurlijk steeds uit naar nieuwe projecten die dit kunnen overtreffen, maar dat zal niet gemakkelijk zijn. Dit is voor mij toch een droom die uitkomt.”