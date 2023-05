Legends lanceert een echte stadsmunt en de app ‘Beyond Bruges’

Op zaterdag 6 mei vindt de lancering plaats van Beyond Bruges, een gloednieuwe applicatie die de Brugse geschiedenis tot leven brengt aan de hand van Augmented Reality en 3D-modellen. Dat gaat gepaard met een hele dag gratis activiteiten voor jong en oud in het Tolhuis. De app lanceert ook een digitale munt die tot doel heeft de lokale handel te ondersteunen en de mogelijkheden van alternatieve geldsystemen in de verf te zetten. Het project kan alvast rekenen op de belangstelling van het stadsbestuur. Schepen van Ondernemen Pablo Annys zegt: “Een eigen stadsmunt kan een meerwaarde betekenen voor onze stad.”

Beyond Bruges is een digitale applicatie voor smartphone of tablet die de mogelijkheid biedt terug te kijken in de tijd en informatie op te vragen over de voornaamste bezienswaardigheden in Brugge. De bijhorende, nieuwe lokale munt, Bryghia, beloont gebruikers voor duurzame aankopen in de binnenstad.

Al meer dan 35 zaken nemen deel aan dit netwerk, zoals Snuffel, brouwerij De Halve Maan, het Biermuseum, Bourgogne des Flandres, Chez Vincent en Boetiek Ruth. Voor initiatiefnemer, historicus Simon Vandekerckhove, co-founder van Legends vzw, een organisatie van onafhankelijke gidsen en vertellers, is het doel tweeledig.

“Met onze app, die gratis te downloaden is, willen we een unieke ervaring creëren rond de Brugse geschiedenis en hopen we de ontwikkeling van een volwaardige stadsmunt te stimuleren die lokale en circulaire doeleinden ten goede komt.”

Inspiratiebron

Het roemrijke verleden van Brugge vormt de voornaamste inspiratiebron voor dit ambitieuze project. “De geschiedenis van Brugge biedt een uitstekend referentiekader om een beter inzicht te krijgen in de hedendaagse mondiale samenleving”, benadrukt Simon Vandekerckhove.

“Brugge droeg immers in belangrijke mate bij tot de ontwikkeling van het vroegmoderne kapitalisme, dat zich van hieruit als een inktvlek over Europa en vervolgens de hele wereld zou verspreiden. Maar het is ook de plek waar dit systeem uiteindelijk als een kaartenhuis in elkaar is gezakt, onder meer als gevolg van sociale ongelijkheid, oorlog, een pestpandemie en klimaatverandering door het dichtslibben van het Zwin.”

“Als we de situatie van middeleeuws Brugge in brede zin beschouwen, dan zien we enkele opvallende gelijkenissen met de geglobaliseerde economie van vandaag. De kans is niet gering dat het net zo zal aflopen als in Brugge, alleen zal de neergang zich dit keer niet alleen op lokaal niveau, maar op mondiaal niveau voordoen. Tenzij we natuurlijk leren uit onze fouten en onze koers bijstellen, met het tijdloze credo in gedachten dat wie zijn geschiedenis niet kent, gedoemd is ze te herhalen.”

Brugse stadsmunt

Om de valkuilen uit het verleden te vermijden en Brugge te wapenen voor de toekomst, is het volgens de Brugse historicus van belang volop in te zetten op een eigen stadsmunt die sociaal, duurzaam en circulair is: “Een muntsysteem dat lokaal is verankerd, biedt ons een betere bescherming tegen de grillen van een volatiele wereldeconomie.”

“Zo’n munt werkt in de eerste plaats voor de Bruggeling en vergroot de betrokkenheid bij burgers. Deze formule is reeds op vele plaatsen succesvol toegepast en het is dé manier bij uitstek om de noodzakelijke hervormingen door te voeren met het oog op een meer koolstofarme en participatieve samenleving.”

Biertje kopen

Beyond Bruges is de drager van deze boodschap en introduceert Bryghia, een digitale munt die nodig is om alle verrichtingen in de app uit te voeren. Gebruikers kunnen met Bryghia onder andere informatie opvragen over bezienswaardigheden, 3D-modellen van middeleeuws Brugge bekijken, een biertje kopen in verschillende bars of een donatie doen bij een goed doel.

Als gebruiker kan je de munt ofwel aankopen in de app voor €1 per Bryghia, of je kan ze verdienen door een aankoop te doen bij één van de 40 aangesloten lokale partners. Bij elke aankoop in euro, krijg je een rechtstreekse cashback van 10% in je Bryghia-wallet op vertoon van je QR-code. “Op die manier willen we Bruggelingen en toeristen belonen voor duurzaam aankoopgedrag”, zegt Vandekerckhove, “En tegelijkertijd willen we bewustzijn creëren rond het gebruik van alternatieve geldsystemen.”

Een eerste stap

Maar het verhaal gaat verder. “Beyond Bruges is slechts een eerste stap. We hopen dat het de aanzet mag geven tot de ontwikkeling van een echte gemeenschapsmunt die onze stad klaarstoomt voor de toekomst. Een toekomst waar geld steeds meer digitaal wordt en waar technologische innovaties als blockchain en artificiële intelligentie in toenemende mate ons leven zullen bepalen.”

Voor schepen Pablo Annys lijkt het alvast een goede basis om op voort te bouwen. “Dit is een erg mooi initiatief en we steunen dit project van harte vanuit onze INCubator Brugge Inc. Beloftevolle en innovatieve projecten zoals deze willen we alle kansen bieden”, aldus Annys.

Gratis activiteiten

Beyond Bruges is ontwikkeld door Legends vzw, een organisatie van onafhankelijke gidsen en vertellers uit Brugge, en richt zich op zowel de Bruggeling als de toerist. Om de app voor te stellen organiseren zij op zaterdag 6 mei in het Tolhuis op het Jan van Eyckplein de hele dag door gratis activiteiten voor jong en oud, zoals een markt met lokale producten, een QuizQuest en een loterij.

Om 20 uur worden de app en de munt voorgesteld in het Biermuseum in aanwezigheid van schepen van werk en ondernemen Pablo Annys en burgemeester Dirk De fauw. De app is vanaf dan ook gratis te downloaden in de Google en Apple Store.