Leerlingen uit Duitse zustergemeente Finnentrop op bezoek in Diksmuide

In het stadhuis van Diksmuide werd een groep leerlingen ontvangen uit Finnentrop, de zustergemeente uit de Duitse regio Noordrijn-Westfalen. De jongeren waren een weekend op bezoek in ’t Saam campus Aloyisus, waar ze kennis maakten met de leerlingen van het vierde jaar moderne talen.

“Onze leerlingen hadden al een achttal lessen Duits gehad op school en hebben een PowerPointpresentatie gemaakt waarin ze zich in het Duits voorstelden”, aldus projectcoördinator Bart Deferme. “De Duitse leerlingen stelden zich in het Engels voor. Daarna volgden een aantal kennismakingsspelletjes en maakten de leerlingen allen samen een woordenboek Duits-Engels-Nederlands for Dummies.”

De leerlingen bezochten op vrijdag samen de Diksmuidse oorlogsmonumenten, op zaterdag trokken ze zaterdag naar Brugge en op zondag vertrokken de Duitse leerlingen weer naar hun thuisstad. Burgemeester Lies Laridon (CD&V) toonde zich verheugd een jonge delegatie van Finnentrop te mogen verwelkomen.

“De eerste contacten voor de verbroedering werden gelegd door Finnentropper Willi Niklas, die toevallig kennismaakte met de Freundschaftblaskapelle uit Diksmuide en hen uitnodigde om de Finnetropse fanfare Spielmannszug een bezoek te brengen in de late zomer van 1968. Vreemdelingen werden vrienden en de Spielmannzug werd uitgenodigd voor een tegenbezoek in 1969. In 1998 ontstond er ook een verbroedering tussen de brandweerkorpsen. We hopen dat dit bezoek de start is van een mooie samenwerking tussen onze onderwijsinstellingen en dat ook daaruit mooie vriendschappen mogen ontstaan.” (ACK)