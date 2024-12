Leerlingen tonen warm hart voor kansarmen

De leerlingen van het derde en vierde leerjaar van de vrije basisschool in Nieuwkerke organiseerden net voor de kerstvakantie een tentoonstelling over Heuvelland. Na de lessen moesten de kinderen in verschillende groepen een eigen dorp ontwerpen en dit voorstellen aan het grote publiek. Tijdens dit project wilden de kinderen ook hun warm hart tonen voor mensen die het minder goed hebben in Heuvelland. “Daarom verzamelden we producten die we nu schenken aan de sociale dienst van onze gemeente”, aldus juf Annemie Delerue. “Zo komen deze producten bij de juiste mensen terecht.” De ingezamelde producten variëren van houdbare voeding zoals pasta en rijst, tot verzorgingsproducten en decoratie. “Het is belangrijk dat ze van jongs af aan leren om te delen en anderen te helpen.” (MDN/foto EF)