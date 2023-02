Leerlingen Sint-Paulusschool Campus VTI zamelen kledij in voor kinderen in armoede

De leerlingenraad van de Sint-Paulusschool Campus VTI richtte tijdens De Warmste Week een actie op om kinderen te steunen die in armoede opgroeien. Op school werd kledij ingezameld die men afgelopen week aan Kledingpunt schonk. De jongens kwamen met hun initiatief zelfs live op de radio.

Eind vorig jaar zette de leerlingenraad van het VTI enkele acties op poten in het kader van De Warmste Week.

Naast de verkoop van warme chocomelk op de speelplaats werd er ook een roeiwedstrijd georganiseerd, binnen op vaste toestellen weliswaar. Er werden ook warme truien en andere kledij ingezameld. In het kader van Dikketruiendag, nu #iktrekhetmijaan, mochten de jongens afgelopen vrijdag hun verhaal live op de radio vertellen tijdens Radio WarMegem, dat plaatsvond op de Markt.

“De kleren schenken we aan Kledingpunt, dat alles sorteert en verdeelt onder kinderen die opgroeien in een kwetsbare omgeving”, vertelt Andreas Cuypers, die samen met Viktor Peers, Mathias Desmijttere, Tuur Vandevelde, Kenzi Franco en Baptiste Pinnoo vijf nummers mocht kiezen. Waregem1 draaide met plezier muziek van Eminem, R.E.M., Queen, Oscar and the Wolf en de Red Hot Chili Peppers.

Opvoeder Ruben De Praeter overhandigde de verzamelde kledij aan Griet Vercruysse, die het als vrijwilliger naar Kledingpunt brengt. © LV

Woensdagavond bracht opvoeder Ruben De Praeter de verzamelde zakken kledij naar Griet Vercruysse in Dentergem, die als ophaalpunt fungeert voor Kledingpunt.

“Soms schenken mensen iets na het opruimen van hun kleerkast, maar dit is een grote verzameling. Daar zal Kledingpunt heel wat kinderen mee kunnen helpen.”