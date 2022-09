Leerlingen Sint-Jan Berchmans zwaaien poetsvrouw Marleen uit

Op 9 september zwaaiden alle leerlingen van basisschool Sint-Jan Berchmans poetsvrouw Marleen Platteau (60) uit.

“Het begon ‘domweg’ door een advertentie in De Atlas om deeltijds te komen werken”, gaat Marleen van start. “Daar ben ik op ingegaan en nu 37 jaar verder ben ik op pensioen. Voor mijn passage hier werkte ik twee jaar in een textielbedrijf in Otegem en vier jaar in een weverij in Vichte.”

Marleen amuseerde zich enorm tijdens haar werk. “Ik was altijd mee uitgenodigd bij de evenementen voor de leerkrachten en iedereen kon een babbeltje slaan met mij. Op ieder kaartje stond ook dat ze de kleine gesprekjes zouden missen.”

Gezellig werken

“Ik ging ook altijd mee op zeeklas, en dat was ook altijd heel tof! Ooit gingen we op schoolreis naar Tongeren, maar kwamen we uit in Tongerlo! Daar hebben we toen heel erg om gelachen. Het zijn ook die dingetjes die ik zal missen.”

“Alle kindjes kenden mij ook en noemden me juf Marleen of de poetsvrouw. Ik had ook sinds zeven jaar een collega, Wendy, en zij was echt wel mijn maatje (lacht). Eerst deed ik alles alleen, maar met haar erbij was het altijd gezellig werken. We vertelden wat en konden elkaar om hulp vragen.”

Marleen was een geliefd persoon in de school en zal zeker gemist worden.

Op 9 september zwaaiden de leerlingen haar met poetsgerief uit op de speelplaats. Het was een afscheid om nooit meer te vergeten! (ML)