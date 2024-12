Leerlingen SASK krijgen originele opdracht voor De Warmste Week

Vele soorten eenzaamheid – door Olive Piceu

Eenzaamheid is een term die iedereen kent, maar die op heel veel verschillende manieren geïnterpreteerd kan worden. Als je vraagt wat ‘eenzaamheid’ is, kan iedereen vast een voorbeeld geven. Als je echter een definitie vraagt, dan zal je hoogstwaarschijnlijk minder respons krijgen. Iedereen kan zich een bepaald beeld vormen bij het thema ‘eenzaamheid’, maar het is een zeer breed onderwerp. Wat houdt het nu precies in?

Eenzaamheid is een zeer breed begrip: we kunnen spreken over drie soorten eenzaamheid. De eerste is de meest voor de hand liggende: emotionele eenzaamheid. Dit type eenzaamheid ontstaat wanneer iemand een diepe, persoonlijke band met een ander mist. Meestal gaat het dan over het gebrek aan intieme relaties zoals een partner, vrienden of familie. Je mist een persoon met wie je persoonlijke gedachten en gevoelens kunt delen. Het gemis van een vertrouwenspersoon of iemand met wie je je sterk verbonden voelt, leidt tot gevoelens van emotionele leegte en isolement, vandaar de naam ‘emotionele eenzaamheid’.

Daarnaast hebben we ook nog sociale eenzaamheid. Iemand voelt zich sociaal eenzaam wanneer hij of zij niet voldoende deel uitmaakt van een sociaal netwerk. Het gaat hierbij om het missen van een groep vrienden, familie of collega’s met wie je activiteiten kan ondernemen of waarbij je een gevoel van gemeenschappelijkheid ervaart. Bij deze vorm van eenzaamheid is het minder individueel dan bij emotionele eenzaamheid omdat het draait om het gevoel dat je er niet bij hoort of dat er voor jou geen plek is binnen een sociale context. Dat verklaart de naam ‘sociale eenzaamheid’.

Tenslotte hebben we ook nog existentiële eenzaamheid. Bij die vorm van eenzaamheid gaat het veel dieper. Het betreft een gevoel van sociaal isolement als gevolg van een belangrijk besef van ‘alleen zijn’ in de wereld. Existentiële eenzaamheid is het gevoel dat je eigenlijk alleen in de wereld staat, ook al ben je omringd door andere mensen. De mensen om je heen komen en gaan, de ene soms sneller dan de ander, en dat kan leiden tot het besef dat je er uiteindelijk helemaal alleen voor staat. Dit soort eenzaamheid kan fundamentele vragen opwekken, zoals bijvoorbeeld naar de zin van het leven of de betekenis van relaties. Wie existentiële eenzaamheid ervaart, voelt vaak een spirituele leegte.

Vele soorten eenzaamheid, we kunnen ze niet in één keer noemen. Weet dus dat het veel dieper gaat dan het typische beeld dat iedereen in zijn hoofd heeft. Eenzaamheid kent allerlei verschillende vormen en zit overal. Wees attent, want eenzaamheid is ook daar waar je het het minst verwacht.