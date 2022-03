Leerlingen Barnum Roeselare dansen tegen racisme: “Muziek en dans verbinden”

In het kader van de Internationale Dag Tegen Racisme, die jaarlijks op 21 maart plaatsvindt, dansten de leerlingen van het Barnum in Roeselare tegen racisme. Ook Roeselaars schepen van Diversiteit en Gelijke kansen Michèle Hostekint waagde zich aan een dansje.

Uit cijfers van Unia, het Interfederaal Gelijkekansencentrum, blijkt dat er in 2020 minstens 29 inwoners van Roeselare te kampen kregen met racisme. “Dat zijn er 29 te veel”, verduidelijkt schepen Michèle Hostekint. “Roeselare is een stad waar iedereen zich moet kunnen thuis voelen.”

Dit jaar ligt de focus van de Internationale Dag Tegen Racisme op het onderwijs. Muziek en dans werken verbindend. Daarom riep de Stad alle Roeselaarse scholen op om een dans tegen racisme aan te leren.

Op maandag 21 maart om 17 uur wordt er nogmaals gedanst op het stationsplein van Roeselare.

Dialoogtafels

Op zaterdag 9 mei organiseert Stad Roeselare, in samenwerking met Unia, ARhus, Agentschap Integratie en Inburgering en FMDO, dialoogtafels in TRAX. Iedereen is welkom om ideeën en input te geven voor het 10-puntenplan tegen racisme en discriminatie in Roeselare.

Wat kan je zelf doen?

Op www.iedereen.vanrsl.be/acties-tegen-racisme vind je interviews met Naima en Israel. Zij vertellen over hun ervaringen met racisme en wat we er tegen kunnen doen.

Op https://www.iedereen.vanrsl.be/reageer-op-discriminatie lees je hoe je kunt reageren op racisme en discriminatie. Tot slot vind je in ARhus informatieboeken die je kunnen informeren over racisme en discriminatie.

De organiserende leerlingen en leerkrachten met schepen Michéle Hostekint. © Stefaan Beel