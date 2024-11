Leerkracht Margaux Vandenberghe loopt nieuwe marathon: “Leuk om sport te linken aan de lessen”

Twee jaar terug liep Margaux Vandenberghe haar eerst marathon, die van Athene. Als leerkracht Latijn aan het SIGO was het historische decor van de Griekse hoofdstad een ervaring om nooit te vergeten. Nu staat ze voor een nieuwe uitdaging met de ruim 42 kilometer in het Italiaanse Firenze. “Het is leuk om de sport te linken aan de lessen.”

“Het is nu even goed geweest, maar het verhaal is nog niet af. Veel mensen verklaarden me gek dat ik meteen in Athene begonnen ben.” Aan het woord is Margaux Vandenberghe in deze krant, toen ze in november 2022 terugblikte op haar eerste marathon. De leerkracht van het Sint-Godelievecollege liep toen de historische wedstrijd van precies 42,195 kilometer. “De marathon is gebaseerd op het verhaal dat een boodschapper vanuit het stadje Marathon naar Athene werd gestuurd. Die had de taak om te zeggen dat de Grieken er de veldslag hadden gewonnen”, legde ze toen het verhaal achter de Moeder der Marathons uit. Maar kijk, twee jaar later schrijft Margaux een vervolg aan haar loopverhaal. “De marathon van Athene was echt cool en het begon weer te kriebelen. Mijn volgende marathon moest opnieuw in een geschiedenisstad zijn. Eigenlijk had ik heel graag de marathon van Rome gedaan, maar die vindt plaats in het voorjaar. Ik was niet op tijd klaar om die wedstrijd aan te gaan, maar ze staat nog altijd op mijn lijstje. Ik ben meer dan een jaar geleden bevallen van een zoontje en dan vraagt alles een goeie planning. Het is de marathon van Firenze geworden: een heel mooie en oude stad. Ik had het geluk om ze als toerist al een drietal keer te hebben bezocht. De Duomo, Ponte Vecchio… al die bezienswaardigheden zal ik straks als loper passeren. Da’s toch een andere beleving dan ze als toerist bezoeken.”

Papa op de fiets

Een marathon loop je uiteraard niet zomaar en Margaux dient zich dan ook goed voor te bereiden. Opvallend detail: de marathon vindt plaats op zondag 24 november, maar de vrijdag ervoor geeft ze nog gewoon les. “Ik train verschillende keren per week: één intervaltraining, dan twee keer maximaal anderhalf uur en in het weekend werk ik een duurloop van 32 en nu onlangs 36 kilometer af. Mijn papa Marc fietst dan mee als coach, om me gezelschap te houden. Als je meer dan 30 kilometer moet lopen, ben je al gauw drie uur van huis weg. (lacht) Papa geniet vanop de fiets dan wat van het landschap. Tegelijk geeft mijn mama wat voedingsadvies om genoeg koolhydraten en eiwitten binnen te hebben. In oktober nam ik deel aan de halve marathon van Brugge. Ik liep toen in een tempo van 5:15 of iets meer dan 11 kilometer per uur en was daar heel tevreden mee.”

“De ideale leeftijd om met marathons te beginnen is boven de dertig”

Geen onbekend terrein

Die halve marathon van Brugge is voor Margaux geen onbekend terrein. “Ik loop nu toch al een jaar of tien. Dat ik pas op mijn 32ste begon met marathons, komt op advies van een vriendin. Zij is kinesiste en vertelde me eens dat de ideale leeftijd om met marathons te beginnen pas boven de dertig jaar is. (lacht) Ik weet niet of het waar is, maar ik heb het altijd onthouden. Toegegeven, in vergelijking met twee jaar geleden heb ik toch wat meer last van kwaaltjes. De knie, de heup: het is belangrijk om een evenwicht te vinden om mijn lichaam niet te ver te drijven.” Margaux geeft intussen al tien jaar les aan het SIGO in Gistel en sinds kort ook aan de afdeling in Eernegem. “Naar aanleiding van mijn eerst marathon in Athene gaf ik les over de Olympische goden. Ach, ik gaf er een creatieve insteek aan: de leerlingen vlogen zogezegd naar het oude Griekenland met de vraag of hun marathonleerkracht ook tot het godenrijk mocht toetreden. (lacht) Omdat de Romeinen hun goden baseerden op de Griekse, zal ik ook nu weer de lessen Latijn koppelen aan de loopwedstrijd – hoewel Firenze toch vooral bekend is voor de renaissance. Maar dat is voor later: eerst de wedstrijd afwerken.”