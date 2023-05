Leen Breyne vanaf augustus conservator van Izegemse musea

Leen Breyne neemt vanaf augustus het roer over van de Izegemse musea. “De commerciële achtergrond van huidig conservator Gertjan Remmerie lokt hem naar een nieuwe uitdaging als zelfstandige”, zegt schepen van Musea Kurt Himpe.

Historicus Gertjan Remmerie was sinds november 2021 conservator. Hij leidde onder andere de heel succesvolle Sneaker Expo in goede banen die het museum Eperon d’Or zelfs internationaal op de kaart zet. “Hij startte als medewerker bij Talbot House, maar was jaren actief in het bedrijfsleven en die microbe laat hem jammer genoeg niet los.”

Archiefteam

“Hij wordt vanaf augustus opgevolgd door de 39-jarige Leen Breyne, die nu werkzaam is als regiocoördinator voor het Davidsfonds. Maar het Izegemse werkgebied is haar geenszins onbekend, want ze was eerder ook coördinator van het intergemeentelijk archiefteam Midwest, waarbij ze mee de archiefwerking voor de stad Izegem uitbouwde.”

“Als historica was ze ook actief bij FARO, het Vlaams Steunpunt voor Cultureel Erfgoed en als projectmedewerker en coördinator voor Erfgoeddag”, besluit schepen Kurt Himpe.