Lauwe’s kersthuisje kleurt Waterstraat met zo’n 84.869 (!) lichtjes: “Licht brengt mensen samen in deze periode”

Johan Henry (69) woont in de Waterstraat in Lauwe. In de kerstperiode kan je niet naast zijn huis kijken. Al twaalf jaar is hij het brein achter het kersthuisje van Lauwe, dat dit jaar 84.869 lichtjes heeft. Een kerstwandeling, bezoek van de Kerstman en zijn sneeuwman, drankje voor de ouders tijdens het bezichtigen van de lichtmuur… Vrijwel alles wordt voorzien. “Zolang we gezond en kerstgek zijn, blijven we dit doen.”

Hoe eindig je in godsnaam met 84.869 lichtjes aan je voorgevel?

“Zo’n dertien jaar geleden verhuisden mijn vrouw en ik terug van Kortrijk naar Lauwe. We woonden zo’n vijf jaar in Kortrijk, maar eigenlijk ben ik een echte Lauwenaar. Ik was altijd al geïnteresseerd in dergelijke kersthuisjes. Ik reed bijvoorbeeld ooit naar Gooik om gelijkaardig huis te gaan bezichtigen. Op mijn 52ste ging ik trouwens ook in prepensioen, dus net na de verhuis leek het eigenlijk het ideale moment om ermee te starten. Ik heb altijd iets gehad met Kerstmis. Ik ben niet toevallig jarig op 24 december, net voor Kerstmis. Bovendien was onze oudste dochter Belinda zot van kerst. Nog voor we hier het kersthuisje deden, was ons huis binnenin al volledig versierd. Vroeger had je drie kersthuisjes in Moorsele, niet zo ver hiervandaan. Een van de mensen die dat deed, stopte net in die periode en ik kon een van zijn molens kopen. Zo ging de bal aan het rollen.”

En de bal is serieus aan het rollen gegaan.

“Dat is zeker! Ondertussen doe ik het al twaalf jaar. Dat begon met de voorgevel, maar sinds een jaar of vijf ga ik zelfs tot aan mijn carport. Van 6 december tot 6 januari zijn onze voortuin en carport geen privégebied meer (lacht). Mensen die komen kijken, durven vaak niet doorlopen, maar ik roep ze altijd naar binnen. Het idee achter het kershuisje is ook gewoon dat licht in de eindejaarsperiode mensen samenbrengt. Zeker tijdens de coronaperiode merkte ik dat de mensen hier echt samenkwamen. Ik steek de lichten elke avond aan van 17 uur tot 20.30 uur. Mijn schoonzoon Jeroen helpt trouwens vaak mee met evenementen. Hij is ook degene die de verlichting in de hoogte installeert, want ik heb wat hoogtevrees (lacht). Jeroen onderhoudt bovendien de website zodat we zoveel mogelijk mensen kunnen bereiken. Er komen mensen van tot de kust, Antwerpen of zelfs Limburg naar Lauwe om het kersthuisje te zien. Sommigen komen zelfs drie tot vier keer in dezelfde periode. Dat is leuk om te zien.”

En wat zeggen de buren van het licht?

“Die zeggen dat ik ze langer aan moet laten (lacht). De buren staan hier elke avond ook eentje te drinken. We voorzien een kerstwandeling die start op Lauwe Plaatse en langs enkele herkenpunten in kerstthema passeert, met natuurlijk het Kersthuisje als eindstation. Er is een korte (3 kilometer, red.) en een lange (5 kilometer, red.) ronde. We organiseerden tot de coronaperiode zelfs een kerstmarkt in de straat en de buurt was daar altijd talrijk op aanwezig. Nu doen we dat niet langer, maar het is hier wel telkens gezellig druk. We bieden op het einde van de wandeling dan ook een drankje aan tegen een kleine prijs. Ik kan trouwens wel al verklappen dat de Kerstman en een sneeuwman langs zullen komen op 16 december tussen 17 uur en 20.30 uur.”

De vraag van één miljoen is dan natuurlijk hoeveel je betaalt aan energie in die periode.

“Ik kan al niet meer tellen hoeveel keer ik die vraag al gekregen heb! De mensen geloven het niet, maar ik krijg elk jaar geld terug op mijn energiefactuur. Ik betaal elk jaar een voorschot met het idee dat ik geen opleg zal hebben en dat lukt ook telkens. Vorig jaar moest ik voor het eerst 100 euro bijbetalen. Zelfs tijdens de energiecrisis viel de factuur dus mee. In het begin verbruikte mijn verlichting nogal veel energie, maar nu is 90 procent ervan LED-verlichting. Ik telde vorig jaar eens al het verbruik van mijn verlichting op en kwam op 3.000 à 3.500 Watt. Dat is het equivalent van zo’n twee frietpotten (lacht). Ik betaal ook niet zoveel voor de verlichting. Ik zoek de goedkoopste producten op, meestal in uitverkoop net na de eindejaarsperiode. Daarnaast krijg ik ook gewoon voor m’n verjaardag en Kerstmis, die quasi samenvallen, telkens kerstverlichting of een cadeaubon om kerstverlichting mee te kopen cadeau. Een verrassing is dat niet meer.” (lacht)

Staat het volledige jaar dan ondertussen in het teken van het Kersthuisje?

“Ik ben er heel het jaar passief mee bezig. Vanaf augustus begint het bij mij eigenlijk al te kriebelen. Dat gaat dan over promoties zoeken, kijken op Facebook Marketplace of gewoon ideeën opdoen. De opzet begint zes weken voor de opening. Dit jaar ging het iets moeizamer door de vele regen. Het kersthuisje is dan vier weken open. De afbraak duurt vervolgens zo’n vier weken.”

Denk je soms aan stoppen?

“Zolang Linda en ik gezond en kerstgek blijven, dan blijven we het doen.”

Wil je zelf een kijkje komen nemen? Lauwe’s kersthuisje bevindt zich in de Waterstraat 100 in Lauwe. De verlichting gaat tussen 6 december en 6 januari elke dag aan tussen 17 uur en 20 uur 30. Enkel op kerstavond blijven de lichten gedoofd. Er is in die periode een korte en lange kerstwandeling voorzien. Beiden starten op Lauwe Plaatse. Op 16 december komt de kerstman met zijn sneeuwman langs.