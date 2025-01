“Laurenthus is een plek die veiligheid biedt”: Nieuwe noodopvang voor mensen in crisissituatie

De gemeente heeft een nieuwe noodopvang. “Laurenthus herbergt vier appartementen om mensen in crisissituaties een veilige plek te bieden. Want op straat komen te staan is een van de ergste dingen die je kan overkomen”, zegt burgemeester Annick Vermeulen.

Zedelgem heeft in het centrum van de gemeente vier appartementen officieel ingehuldigd die ingezet zullen worden als noodopvang en doorgangswoningen voor mensen in crisissituaties. De appartementen bevinden zich boven de Sociale Kruidenier in de Sint-Laurentiusstraat. Deze nieuwe noodopvang kreeg de naam ‘Laurenthus’ en werd gerealiseerd met subsidies van Wonen in Vlaanderen. “Sinds 2000 bieden wij noodopvang aan in het centrum van Aartrijke, meer bepaald in de doorgangswoning ’t Hoekhuis. Na de beslissing van het gemeentebestuur om dit pand te verkopen, gingen we op zoek naar een nieuwe locatie, en die vonden we in dit centraal gelegen pand in Zedelgem”, legt burgemeester Annick Vermeulen uit.

“Met dit project zetten we een belangrijke stap vooruit in de ondersteuning van mensen die tijdelijk zonder onderdak verkeren. ‘Laurenthus’ is een plek die veiligheid biedt en zorgt voor een nieuw begin voor mensen die het op dat moment in hun leven heel hard nodig hebben. De vraag naar flexibele en toegankelijke noodopvang wordt steeds relevanter in onze samenleving”, vervolgt schepen van Sociale Zaken Ellen Goes.

Brand of uithuiszetting

Het pand in de Sint-Laurentiusstraat werd in 2021 aangekocht voor 1.280.000 euro. Min de prijs van het gelijkvloers, waar de Sociale Kruidenier gevestigd is, was de aankoopprijs voor de vier appartementen nog 734.600 euro. De totale kost van de renovatie bedroeg 410.000 euro, wat de prijs voor het project op 1.115.000 euro brengt. De gemeente kreeg een subsidie van Wonen in Vlaanderen van 459.000 euro voor de realisatie van de noodwoningen. “We kozen voor dit pand omwille van de centrale ligging vlakbij het gemeentehuis waar ook de sociale dienst gevestigd is. Deze dienst staat in voor de dagelijkse werking en begeleiding van de bewoners in de noodopvang. Ook de nabijheid van het openbaar vervoer is een pluspunt. Als burgemeester word ik regelmatig geconfronteerd met mensen in noodsituaties die hun basisbehoeften, zoals huisvesting kwijtspelen door bijvoorbeeld een brand, maar ook door een uithuiszetting. Door het aanbod aan noodwoningen kunnen wij als lokale overheid het verschil maken, want op straat komen te staan is een van de ergste dingen die je kan overkomen. Dat wij op dat moment er zijn voor onze medeburgers, vind ik essentieel”, besluit de burgemeester.