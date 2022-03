Laureaat Izegemse thesisprijs geeft voordracht over de Mandel

Op donderdag 28 april geeft Florian Stragier als laureaat van de Izegemse thesisprijs een lezing over zijn bachelorproef. “Die avond zal ook de thesisprijs ter waarde van 800 euro officieel overhandigd worden”, zegt schepen van Bibliotheek Kurt Himpe.

Het is de tweede keer dat de stad Izegem de thesisprijs uitreikt. In 2019 kreeg Sam Geldof de prijs naar aanleiding van zijn masterproef over de gebouwen van drukkerij Strobbe.

“Florian Stragier is student geschiedenis aan de KU Leuven en werkte een bachelorproef uit over de Mandel”, verduidelijkt schepen Kurt Himpe. “De bachelorproef van Florian Stragier behandelt de politieke aanpak van de vervuiling van de Mandel in Izegem tijdens de periode 1945 tot 2004. Onder andere verscheidene economische en landbouwactiviteiten zorgden ervoor dat de Mandel een open riool werd en de stank soms niet te harden was. Uiteindelijk werd de Mandel in de jaren ’70 op het Izegemse grondgebied grotendeels aan het oog onttrokken door het recht trekken en de inkokering.”

Grote meerwaarde

“Al te vaak verdwijnt werk van studenten in een kast, terwijl ze een grote meerwaarde kunnen betekenen”, aldus bibliothecaris Nicolas Cappelle. “We willen met de thesisprijs studenten aan universiteiten en hogescholen aanmoedigen om een Izegems thema te kiezen voor de uitwerking van een thesis. Over de bachelorproef zal er trouwens ook een artikel verschijnen in het stadsmagazine Izine en het werkstuk is ook raadpleegbaar op de website van de bibliotheek.”

“In 2023 zal de thesisprijs van de stad Izegem opnieuw uitgereikt worden en we hopen dat de twee laureaten een stimulans zullen zijn om studenten aan te zetten een Izegems onderwerp te kiezen voor hun master- of bachelorproef”, besluit de schepen.

De voordracht op donderdag 28 april vindt plaats in de Plantijnzaal van de Izegemse bibliotheek en begint om 19.30 uur.