Lars Verheye is laureaat Junior Journalistenwedstrijd: “Thema sprak mij wel aan”

De gemeentelijke basisschool De Regenboog beschikt over uitstekende schrijvers. Met de pennenvruchten van de leerlingen van zesde leerjaar behaalden ze de top drie van de Junior Journalistenwedstrijd van het Davidsfonds Beselare.

Junior Journalist is een grote schrijfwedstrijd, georganiseerd door het Davidsfonds. De afdeling Beselare zet het item jaarlijks op haar programma. Dit jaar beschikt GBS De Regenboog over de beste schrijvers met Lars Verheye, Otis Defauw en Loric Legrand. Lars werd laureaat, Otis werd tweede en Loric eindigde als derde. De drie winnaars zitten in het zesde leerjaar bij de juffen Catherine Vyncke en Lieze Dejonghe. “Het was juf Lieze die de hele klas inschreef en iedereen nam deel”, vertelt laureaat Lars (11), die met papa Jan, mama Kristel De Keyser en zus Amber in de Waterstraat woont.

“We kregen als opdracht een verhaal te schrijven over ‘De wereld na 2030’. Ik scheef ‘Het dagboek van Ronald’. Het gaat over een dag uit het leven van een jongen die Ronald heet en leeft in het jaar 2030. Hij schrijft in zijn dagboek over wat er gebeurde op zijn tiende verjaardag, over zijn toekomstige reis naar Mars, samen met zijn ouders en over hoe hij een zwerfkat vond die hij stiekem meenam naar huis en zeker met zich mee wil nemen naar Mars.”

Ik zie me later geen schrijver worden, misschien astronaut

Inspiratie

“Het thema sprak mij wel aan”, gaat Lars verder. “Ik ga niet beweren dat mijn grote liefde uitgaat naar schrijven, want op school gaat mijn voorkeur uit naar wiskunde. Maar dit onderwerp sprak me wel aan en dan gaat het schrijven veel gemakkelijker, want dan heb je meteen inspiratie en gaat het vlot. Het onderwerp intrigeerde me wel en zo kwam het verhaal. Ik zie me later wel geen echte schrijver worden. Toch ben ik blij dat ik gewonnen heb en ik ben ook blij voor mijn klasgenoten. Er zaten echt veel mooie werkjes tussen. Drie winnaars van onze school is toch prachtig. Als prijs kreeg ik een pakket met vier boeken van het Davidsfonds.”

Als hij zijn droom kan waarmaken, dan zal Geluveld binnen enkele jaren over een astronaut beschikken. Andere hobby’s van Lars zijn fietsen, gamen, programmeren, creatief zijn tijdens Digi-Atelier in De Academie.