Lange rij wachtenden voor ruilbeurs van supermarkt Jumbo in Lauwe

Na het boek en de stickers, nu ook de ruilbeurs! Supermarkt Jumbo uit Lauwe pakte zondag uit met een heuse ruilbeurs voor de historische stickers. Dat de beurs een schot in de roos was, bleek al snel aan de lange rij wachtenden om binnen te gaan.

Het was onder ruime belangstelling dat de supermarkt, begin oktober, het stickerboek voorstelde. Het item, dat de geschiedenis van Lauwe in beeld brengt, groeide in geen tijd uit tot een echt verzamelobject.

“En aan die actie komt nu een einde”, klinkt het bij de supermarkt. “Alle 4.000 boeken zijn de deur uit en ook alle stickers zijn op. Hoog tijd dus voor een ruilbeurs, waar mensen alsnog konden proberen hun boek gevuld te krijgen.”

Vanaf 13 uur konden verzamelaars terecht op de zolderverdieping van de winkel, een oproep die niet in dovemansoren viel. Nog voor de deuren openden, stond reeds een lange rij wachtenden aan te schuiven. “Om het voor iedereen wat eenvoudiger te houden, werden alle stickers op voorhand gesorteerd. Zo konden de bezoekers meteen op zoek naar het juiste nummer, in de hoop dat ze nog een klever konden bemachtigen.”

Tussen de aanwezigen was ook Ann duchtig aan de slag met haar lijstje, gevuld met nummers. “Het gaat hier vooral om de ontbrekende exemplaren uit het boek van mijn dochter. Ze woont dan nu wel in Brugge, eens een Lauweneire altijd een Lauweneire. En als kers op de taart is ze dan nog geschiedkundige, dus dit boek is volledig haar ding.”