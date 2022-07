Landelijke Gilde en KLJ brengen Trekkertrek naar Lichtervelde

Voor de tweede maal organiseren KLJ Lichtervelde en de Landelijke Gilde op zondag 24 juli hun trekkertrek langs de Ringlaan. Het evenement met 150 deelnemers was binnen de 8 (!) minuten volzet.

De samenwerking tussen de KLJ en Landelijke Gilde verloopt goed. “Binnen die Landelijke Gilde zitten veel leden met de juiste connecties”, weet Mathias De Visschere. Trekkertrek is zeer populair, zo blijkt. “Het is zoals bij de festivals. Toen we de inschrijvingen openden, waren de 150-tal plaatsen binnen de 8 minuten volzet. Vroeger zouden deelnemers nog met een gewone tractor deelnemen, maar meer en meer deelnemers komen met een tractor die enkel dient voor deze trekkertrek. We werken in gewichtsklasses en dan weten zij perfect hoeveel hun tractor weegt. Desnoods verzwaren ze hun tractor met gewichtsblokken. Er is een klasse met standaardtractoren, maar ook een sportklasse met tractoren die veel meer vermogen hebben.”

Het evenement vindt op zondag 24 juli plaats langs de Ringlaan. “De vorige editie waren er algauw 1.000 toeschouwers. Het is echt een mooi familie-evenement met heel wat animatie.”

De inkomprijs bedraagt 6 euro. Voor kinderen tot 12 jaar is het gratis. Er is een drankstand en frietkraam, springkasteel, gratis parking, bancontact… De wedstrijd start om 10 uur stipt.