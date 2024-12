Lammensstraat herinnert aan voormalige Wijnendaalse pluimveeslachterij

Op de 3,5 hectare grote site van de voormalige pluimveeslachterij Lammens in Wijnendale-Torhout voorziet projectontwikkelaar Global Estate Group uit Oostkamp een bedrijventerrein met 30 kmo-units. Aan de Wijnendale-Stationsstraat worden er voorts enkele woningen gebouwd. Ook wordt op het terrein een nieuwe straat aangelegd.

Tijdens de Torhoutse gemeenteraadszitting van maandag werd principieel beslist om die straat de Lammensstraat te noemen. Een logische keuze, verwijzend naar het bedrijf dat bijna 100 jaar de industriële trots van het dorp is geweest. Eén deeltje van de gebouwen wordt trouwens niet gesloopt. Het blijft staan als herinnering aan de pluimveeslachterij die in Wijnendale en omgeving jarenlang voor veel werkgelegenheid heeft gezorgd.

Helaas ging het in 2019 mis. Het bedrijf kwam in financieel woelig water terecht en ging failliet. Om en bij de 170 arbeiders en bedienden verloren hun werk. Nu is de reconversie van de site volop aan de gang.