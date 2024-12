‘Lady Erin’ brengt 2.500 euro op voor Warmste Week

De Blankenbergse kunstenaar Olivier Monbaliu, die onder zijn artistieke alias ‘Polik’ kleurrijke schilderijen maakt in de pop-arttraditie, veilde dit werk genaamd ‘Lady Erin’ ten voordele van De Warmste Week.

Jonas Vanthuyne, CEO van de firma Nivolo uit Kruisem en tevens voorzitter van KSK Wenduine, kocht het voor maar liefst 2.500 euro. “Jonas komt in Blankenberge wonen en het schilderij wordt een eyecatcher in zijn appartement”, aldus Olivier, die de opbrengst volgende week persoonlijk wil gaan afgeven in Het Warmste Dorp in Brugge. Lady Erin is een portret van een jonge vrouw met in de reflectie van haar zonnebril de pier van Blankenberge afgebeeld.