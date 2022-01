Laat ons wat groen

De Tieltse schrijfster Ann De Craemer geeft elke week een inkijk in haar leven.

Facebook is een prima barometer voor wat leeft in onze stad. De voorbije week was er commotie over de verkoop door Stad Tielt van de oude rijkswachterssite en aanpalende groenzone in de Euromarkt- en Gross Geraulaan. De stad zou de groenzone verkopen. Iedereen weet wat er dan zal gebeuren: een projectontwikkelaar zal de site opkopen en er een appartementsgebouw neerpoten. Dat is ook de bezorgdheid van de bewoners van de Europawijk. Het grasveld is nu een heerlijke plek voor jongeren om te ravotten en te voetballen.

Als Stad Tielt de plek inderdaad zou verkopen, zou het zoveelste groen verdwijnen. Heeft u al eens goed rondgekeken in Tielt? Veel groen blijft niet meer over. We zijn niet alleen interim-, immo- en pizzastad geworden, maar ook appartementenstad. Ik weet: dat laatste fenomeen doet zich in vele centrumsteden voor, maar zelden zie je daarbij groen verschijnen. Een paar boompjes vormen een excuus voor een zogenaamde groenzone.

Architectuur is duidelijk van geen enkel belang bij appartementen

Een appartementsgebouw past ook helemaal niet bij de Europawijk. Het is een rustige wijk met veel huizen in dezelfde stijl en daar zou dan de zoveelste mastodont verschijnen. Met lede ogen wandel ik door Tielt en zie ik dat zoveel mooie oude huizen hebben plaatsgemaakt voor appartementen waarbij architectuur duidelijk van geen enkel belang was – allemaal zijn ze haast.

De groenzone in de Europawijk zou een perfecte plek zijn om te doen wat veel grotere steden doen: midden in de stad plaatsmaken voor groen. Niet alleen voor rust en stilte en voor de kinderen, maar ook omdat bewoners er ’s avonds, zoals dat vroeger in de zomers van mijn jeugd het geval was, geen onbekenden blijven, maar op bankjes bij een drankje met mekaar kunt praten. Stad Tielt, burgemeester, alsjeblieft, bezint eer gij begint.