KVK Westhoek organiseert benefiet ten voordele van Hein Schouteten, papa van Westhoek-spelertjes

Op zaterdag 9 november organiseerde KVK Westhoek een benefiet ten voordele van Hein Schouteten, de papa van drie jonge voetballertjes. Hein werd in maart getroffen door een hersenbloeding en is sindsdien bezig met een intensieve revalidatie in het UZ Gent.

Hein, die als zelfstandig elektricien en sanitair werker actief was, woont in de Vierstraat in Kemmel met zijn vrouw An Rommens die thuisverpleegster is en hun drie kinderen: Yaro, Tobe en Jore. Yaro speelt bij GS Voormezele, terwijl Tobe en Jore actief zijn bij KVK Westhoek, respectievelijk bij de U14 en U12.

Na zijn hersenbloeding werd Hein in de ziekenhuizen in Ieper en Roeselare behandeld, en sinds juni volgt hij een revalidatieprogramma in de gespecialiseerde unit K7 voor niet-aangeboren hersenletsel van het UZ Gent. “Ik volg er elke dag fysiotherapie en ergotherapie, en om de 14 dagen mag ik een keer naar huis”, vertelt Hein.

Pakkende benefietactie

Het benefiet werd georganiseerd onder impuls van Geert Glorie, technisch verantwoordelijke jeugdopleiding van KVK Westhoek. De dag zelf was gevuld met allerlei activiteiten, waaronder doorlopend voetbalwedstrijden, eet- en drankstandjes en een informatiestand van de politie over het belang van het dragen van een fietshelm.

Het evenement stond in het teken van een historisch project, waarbij de U12 van KVK Westhoek de rol van de ‘Front Wanderers’ op zich namen, een groep voetballers die tijdens WO I benefietwedstrijden speelden voor soldaten aan het front. Dit keer werd de opbrengst van het benefiet gebruikt om de familie Schouteten te ondersteunen. Daarnaast droeg Lions Club Heuvelland bij door speelgoed te schenken, dat kan worden gebruikt in de onthaalruimte van het revalidatiecentrum.

Hein was zichtbaar geraakt door de steun: “Ik vind het echt ontroerend wat KVK Westhoek doet. Dit betekent veel voor mij en mijn familie”, aldus Hein.