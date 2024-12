KVGO en Spiegel bundelen de krachten

Voor het eerst sinds jaren werken twee Oostendse toneelgezelschappen samen. Ze brengen in de grote zaal van De Grote Post ‘De Tante van Charly’, een heerlijke komedie.

“Onze toneelvereniging bestaat meer dan 100 jaar. We spelen elk voorjaar een stuk”, zegt voorzitter Filip Ledaine van KVGO-toneel. “In het voorjaar van 2024 zouden we een stuk spelen, maar twee mensen haakten af. We zijn sowieso met een beperkte ploeg en moesten dus die opvoeringen afblazen.” Hij wijst op een breder probleem: “In de toneelwereld is er een gebrek aan spelers en medewerkers. De collega’s van Spiegel waren al langer vragende partij om samen te werken. Omdat onze eigen productie wegviel, gingen we graag in op hun vraag.” In het verleden werkte KVGO al samen met De Bacchanten maar toch is de samenwerking eerder zeldzaam. “Je moet meer vergaderen, overleggen en afstemmen met elkaar.” Ze bundelden de krachten onder meer om de grote zaal in De Grote Post te mogen gebruiken.

Samenwerking

“We zijn gestart in 1981. In bepaalde jaren speelden we drie stukken maar door de pandemie vielen we stil”, zegt Geert Simoen, voorzitter van Toneelkring Spiegel. Hij bevestigt: “Het is niet meer zo evident om elk jaar een productie op te zetten en het was al even geleden dat we nog speelden.” Geert Simoen, die in de rol kruipt van huiseigenaar Hypoliet Moortgat, motiveert: “Het is geen fusie, maar een mooie samenwerking.” De coproductie leidt tot een grotere productie met negen mensen op scène, waaronder ook jongeren en twintig mensen die meehelpen achter de schermen.

Heerlijke komedie

“Het stuk werd in 1882 geschreven, werd duizenden keren opgevoerd en geldt als ‘de moeder der komedies’. Het is het verhaal van twee vrienden die de vader van hun vriendinnen wil overtuigen van hun goede intenties met de dochters. De tante uit Brazilië moet als oppas dienen, maar laat op zich wachten.” De butler probeert alles te redden en dat zorgt voor komische misverstanden. (EFO)

‘De Tante van Charly’ wordt gespeeld op donderdag 19, vrijdag 20 en zaterdag 21 december om 20 uur en op zondag 22 december om 15 uur. Tickets aan 12 euro via het UiTloket in het stadhuis of via 0800 1 8400.