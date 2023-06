Kuurnse firma levert nieuwe werkkledij medewerkers Zorg Kortrijk

De verscheidene zorgmedewerkers, van keukenhulpen tot zorgverleners, krijgen nieuwe werkkledij. Voortaan werken ze in een nieuw uniform dat in niets meer lijkt op het klassieke zorguniform. De kledij heeft een casual look en is op maat van de medewerkers gemaakt. Schepen De Coene probeerde een dag de kledij uit.

De zorgmedewerkers kozen de kledij immers zelf. Firma Tric uit Kuurne leverde de nieuwe kledij en gaf de oude werkkledij een nieuw leven in samenwerking met maatwerkbedrijf ‘t Veer.

De rood-grijze schorten of T-shirts kunnen definitief de kast in. Voortaan dragen zo’n 500 medewerkers van Zorg Kortrijk een outfit in turquoise en marineblauw. Er is keuze uit 2.049 tunieken, 2.246 lange broeken, 569 korte broeken, 1.520 T-shirts, 413 truien, 364 kokshemden en 427 koksbroeken.

Ademende kledij

“Bij de keuze voor nieuwe werkkledij werd rekening gehouden met enkele specifieke criteria die voorop staan: huiselijkheid, eigentijdse stijl, goed draagcomfort, goeie pasvorm voor alle maten, functionaliteit, industriële wasbaarheid en duurzaamheid van de kleding.

“In een zorginstelling is het vaak warm, dus ademende, gemakkelijke en soepele kledij was een must”, aldus schepen van Zorg Philippe De Coene (Vooruit).

Zorg Kortrijk biedt een ruim en kwalitatief zorgaanbod, in de woon-zorgcentra, kinderopvang en aan huis. “Ons verzorgend personeel, kinderbegeleiders, huishoudhulpen, keukenhulpen en logistieke medewerkers verdienen een comfortabel en eigentijds uniform. De medewerkers werden nauw betrokken in het keuzeproces en kunnen nu kiezen uit verschillende kleuren en modellen. Zo kan iedereen werkkledij dragen waarin hij/zij zich goed voelt”, aldus nog de schepen.

Leuk detail: de oude werkkledij werd gerecycleerd tot tassen, handdoekhouders, pennenzakken, kussens, feestvlagjes en zelfs kerstversiering die in de zorginstellingen kunnen gebruikt worden.