Kuurns-Oekraïens koppel start inzamelingsactie om warme slaapzakken tot in schuilkelders te krijgen

Hij een Kuurnenaar, zij een Oekraïense. Teis De Greve en Oksana Savchuk zijn een online-inzamelingsactie gestart om slaapzakken, generatoren en EHBO-kits te kopen om de door oorlog getroffen Oekraïeners te helpen. Aan de grens met Hongarije vullen ze bestelwagens vol hulpgoederen die richting schuilplekken in Ivano-Frankivsk trekken.

Ze leerden elkaar kennen en vonden elkaar helemaal op Erasmus in Zweden, waar ze allebei studeerden. Daarna kwam zij mee naar Belgïe om uiteindelijk sinds enkele jaren in het Nederlandse Rotterdam te stranden. Maar meer dan ooit zijn het hoofd en het hart van het Kuurns-Oekraïense koppel Teis De Greve en Oksana Savchuk bij het door Rusland aangevallen Oekraïne.

Schuilkelders

“Het land waar ik ben geboren en opgegroeid wordt aangevallen door Russische militairen”, zegt Oksana. “Oekraïne heeft hulp nodig. Van de NAVO en andere Westerse landen in de militaire strijd tot een ban van Rusland van het internationale betalingssysteem Swift. Maar we kunnen ook zelf, van hieruit, iets doen.”

Daarom startten Teis en Oksana zelf een inzamelingsactie, online en in eigen beheer, om de landgenoten van Oksana die vluchten voor het geweld te steunen. “Concreet zamelen we geld in om warme slaapzakken te kopen voor de schuilkelders en opvangplekken in Ivano-Frankivsk”, zegt Teis. “Dat is de geboortestad van Oksana in het Westen van het land. Veel Oekraïners vluchten daarheen om te ontsnappen aan de oorlog die hen insluit vanuit het noorden, oosten en zuiden.”

Vanuit Hongarije

Ivano-Frankivsk ligt op zo’n 600 kilometer van de grens met Hongarije en het is dan ook vanuit dat EU-land en met de hulp van vrienden daar dat Teis en Oksana hun hulpoperatie op poten zetten. “Al het geld dat we inzamelen gaat rechtstreeks naar de aankoop van slaapzakken. Die worden intussen schaarser in heel Hongarije”, gaat Teis verder. “We hebben daarom beslist om ook generatoren, thermoskannen en EHBO-kits aan te kopen en die richting Oekraïne te brengen.”

De eerste bestelwagen vol slaapzakken en hulpgoederen die zaterdag vanuit Hongarije naar Oekraïne vertrok. © gf

Zaterdag hadden Teis en Oksana al meer dan 4.500 euro ingezameld en vertrok een eerste bestelwagen vol hulpgoederen vanuit Boedapest naar Ivano-Frankivsk. De bedoeling is om maandag een tweede hulptransport te organiseren. “In de schuilkelders brengen Oekraïense vluchtelingen de nacht door bij immense vriestemperaturen. Elke donatie kan helpen om die mensen daar warm te houden”, besluiten Oksana en Teis.