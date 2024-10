Kuurne zet sterrenkindjes in het licht met nieuw register en herdenkingsmuurschildering

Dinsdag heeft de gemeente Kuurne zijn sterrenregister en muurschilderij op de begraafplaats van Kuurne voorgesteld. De gemeente wil zo ouders van alle sterrenkindjes een hart van onder de riem steken en hen tevens de mogelijkheid bieden om hun kindje in een sterrenregister te laten opnemen.

“Met dit sterrenregister willen we erkenning geven aan ouders die hun kindje helaas verloren hebben”, vertelt schepen van Burgerzaken Willem Vanwynsberghe. “Daarnaast hopen we via deze weg een beetje licht, troost en warmte te kunnen bieden aan deze gezinnen. Aan deze registratie in het sterrenregister zijn geen voorwaarden verbonden. Ook de zwangerschapsduur, nog hoelang het ook geleden is, spelen geen rol. Ouders kunnen vrij de voornaam kiezen en hebben geen bewijs nodig om het kindje te registreren.”

Gratis pakket

Ouders die hun kindje laten opnemen in het sterrenregister kunnen daarnaast volledig gratis en vrijblijvend ingaan op een pakket dat samengesteld werd door de gemeente. Dit pakket omvat onder meer een symbolisch geboorteattest, gebaseerd op het ontwerp van Boven de Wolken vzw, Berrefonds vzw, Met Lege Handen en het VVSG. Een (gegraveerd) herdenkingswolkje dat opgehangen wordt aan de gedenksteen op de sterretjesweide op de gemeentelijke begraafplaats. Een hartjeskaars die 72 uur lang warmte, licht en troost brengt, een uitnodiging voor de eerstvolgende geboorteplantdag en de evenementen van lotgenoten zoals de Koesterweek, Wereldlichtjesdag. “Naast het sterrenregister en het aanvullend aanbod, investeerde de gemeente tevens in een troostende omgeving gelegen aan de sterrenweide op de Kuurnse begraafplaats”, gaat schepen Els Verhagen verder. “De Kuurnse graffitikunstenaar David Duits creëert momenteel een kleurrijke, warme wand als eerbetoon aan alle sterrenkindjes. Deze muurschildering zal als deze volledig is afgewerkt zo’n 51m² groot zijn.”

Symbolisch

De registratie in het register is symbolisch en heeft geen juridische gevolgen. “Ons kindje een naam kunnen geven en die erkenning dat ze bestaan heeft, is zo belangrijk”, vertelt Cindy Casier, mama van een sterrenkindje. “Het uitkijken en verlangen naar je kindje is vaak intens. Als deze gevoelens abrupt plaats moeten maken voor verlies en verdriet is dan ook heel zwaar. Ik ben alvast heel tevreden dat de gemeente Kuurne vanaf heden hier aandacht wil aan besteden en ook sterrenkindjes wil registreren in het sterrenregister.”

Ouders die hun kindje willen registreren in het sterrenregister kunnen dit doen op twee manieren. Je kan je kindje persoonlijk bij de dienst Burgerzaken laten registreren of digitaal via www.kuurne.be/sterrenregister.