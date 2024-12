Kuurne Laat Leven serveert feestmaal aan 166 minderbedeelden

Het is inmiddels een jarenlange traditie dat de vrijwilligers van Kuurne Laat Leven in de kerstperiode een feestmaal bereiden voor Kuurnenaren die het financieel minder goed hebben. Ook op vrijdag 27 december vond het feestmaal plaats. In totaal mochten 166 personen, waaronder 87 kinderen, aanschuiven in de feestzaal van Groep Ubuntu.

In de feestzaal stonden kok en vrijwilliger David Claeys, samen met zijn team, klaar om alle aanwezigen een feestelijk diner aan te bieden. Gilbert Defoort zorgde voor de bloemstukken op de tafels, en voor de allerkleinsten lag er ook een cadeautje onder de kerstboom. Als extraatje had de gemeente Kuurne bovendien gezorgd voor een zwembeurtenkaart voor de kinderen.

Na het diner was er voor de kinderen een kindergrimme, verzorgd door Ateljee Moira, en Stoof en Co kwam ballonnen vouwen. Het menu dit jaar bestond uit een aperitief met hapjes, tomatensoep, kippengehaktballetjes in tomatensaus met frietjes, kipfilet Archiduc of kabeljauwfilet met blanke botersaus of duglérèsaus, geserveerd met pommes duchesse en wintergroenten. Het diner werd afgesloten met een uitgebreid dessertbuffet.

Zoals voorgaande jaren werd het diner opnieuw gefinancierd door de inkomsten van de quiz en het eetfestijn die georganiseerd worden door de vrijwilligers van Kuurne Laat Leven. Het volgende eetfestijn ter financiering van het kerstdiner voor minderbedeelden vindt plaats op 22 maart in de Sint-Pieterszaal.

